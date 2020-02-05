أبو عبيدة: عددٌ من الأسرى الإسرائيليين أصيبوا خلال قصفٍ في مايو الماضي

اثنان من كتائب القسام بجانب صورة لأحد الجنود المأسورين في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة: أن عدداً من الأسرى الإسرائيليين، أصيبوا خلال قصف لطائرات الاحتلال في آيار/مايو 2019.



وأضاف في تغريدة له عبر قناته على (تلجرام): "نعلن عن حقيقة أخفيناها منذ عدوان أيار/ مايو 2019 على قطاع غزة، حين قصف العدو العمارات المدنية والأمنية وأماكن أخرى، فإن عدداً من أسرى العدو، قد أصيب بشكلٍ مباشرٍ، ونتحفظ على الكشف عن مصيرهم في هذه المرحلة، ونعد أسرانا الأبطال أن نعمل كل ما بوسعنا من أجل تحريرهم".



وتحتجز فصائل المقاومة بغزة، منذ عدوان عام 2014، اثنين من الجنود الإسرائيليين، وهما هدار غولدين، وشاؤول آرون، حيث فشلت جميع الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، في حدوث اختراق في ملف تبادل الأسرى، بين الفصائل وحكومة الاحتلال، رغم دخول عدة وساطات عربية وأوروبية.



وتشترط حركة حماس الإفراج عن محرري صفقة "شاليط" الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد ذلك، للبدء في مفاوضات تبادل أسرى معها.