نقابة الموظفين: نبحث مع سلطة النقد الوقف الفوري لإجراءات البنوك بغزة

أكد عضو نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، نضال المصري، أن النقابة تبحث حالياً مع سلطة النقد الفلسطينية، الوقف الفوري لإجراءات البنوك، بحق الموظفين الحكوميين في غزة.



وأوضح المصري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه جرى مناقشات مع سلطة النقد الفلسطينية، وسترسل النقابة على إثرها كتاب خطي لسلطة النقد، يتعلق بوقف الإجراءات الخاصة بالموظفين.



وأضاف المصري: "سنرسل خطاب خطي لسلطة النقد من أجل عقد لقاء ثلاثي بين النقابة، وسلطة النقد، وجمعية البنوك؛ لبحث وقف إجراءات البنوك، التي جرت بحق الموظفين خلال الشهر الجاري".



وأمس الثلاثاء، قال المصري، إن جدولة قروض الموظفين من قبل البنوك في قطاع غزة، إجراءات بنكية، موضحاً أن النقابة لم تبلغ من أي جهة كانت، بأن هذه الإجراءات ملزمة للموظفين.



وأضاف المصري، لـ "دنيا الوطن": "لكن إذا أقرتها البنوك بشكل إجباري على الموظفين، فإننا سنخاطب سلطة النقد الفلسطينية بهذا الشأن".



وتابع المصري: "الحكومة هي الجهة المسؤولة عن أزمة الرواتب وتأخر سداد أقساط القروض من قبل الموظفين، وعليها تحمل المسؤولية كاملةً بهذا الملف، ولا يمكن أن يتحمل الموظف العبء".

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال