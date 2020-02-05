التعليم بغزة: يُمنع دخول أجهزة (الجوال) مع الطلبة للمدارس إلا بحالات استثنائية

أكد مدير دائرة العلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم، بغزة، اليوم الأربعاء، معتصم الميناوي، أنه لا يسمح للطلبة بحمل أجهزة الجوال للطلبة إلا في حالات استثنائية، ومن يخالف ذلك تنفذ عليه اللائحة القانونية.



وقال الميناوي لـ "دنيا الوطن": "إنه في حال وجود أجهزة جوال مع الطلبة ومخالفة القانون؛ تقوم إدارة المدرسة بأخذ الجوال منهم، وتتواصل مع أولياء الأمور لإشعارهم بالأمر، وفي نهاية الدوام تقوم بتسليمه له".



وأشار إلى أنه يمكن أن توجد أجهزة الجوال مع الطلبة بحالات استثنائية، كاستخدام تقنيات الجوال في مادة التكنولوجيا، ويكون المدرس على علم بوجوده مع الطلبة، حيث تقوم الإدارة بتسليم الأجهزة للطلبة، ببداية الحصة وأخذه بنهايتها، وفي نهاية الدوام تسلمه للطلبة.



رام الله - دنيا الوطن