الخواجا: قرار منع إدخال المنتجات الإسرائيلية لأسواقنا خطوة إيجابية

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: أن هذه الخطوة تحول حالة المقاطعة إلى فرض أمر واقع بالانفكاك عن الاحتلال، الذي أراد من خطوة منع إدخال المنتوجات الزراعية إلى السوق الإسرائيلية خطوة سياسية جدية في ظل التوجهات الرسمية، بالحديث عن العناقيد الزراعية.



وأشار الناشط في حركة مقاطعة إسرائيل، إلى أننا بحاجة لتفعيل

مؤسسات حماية المستهلك، وغرف التجارة والصناعة؛ لتعريف المواطنين بأهمية المنتوج الفلسطيني الآخذ بالتطور.

رام الله - دنيا الوطنقال الناشط في حركة مقاطعة إسرائيل، صلاح الخواجا: إن قرار الحكومة بمنع إدخال المنتجات الإسرائيلية إلى أسواقنا، خطوة إيجابية يجب البناء عليها وتطويرها، لتصبح جزءاً من ثقافة عامة وسلوكا ًسياسياً أخلاقياً ووطنياً، يشارك به الجميع لما لذلك من أهمية كبرى في عملية تكبيد الاحتلال خسائر، والرد على جرائمه.