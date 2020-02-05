شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني يكشف عما سيتضمنه خطاب الرئيس بمجلس الأمن والتحركات بالأمم المتحدة

قيادي فلسطيني يكشف عما سيتضمنه خطاب الرئيس بمجلس الأمن والتحركات بالأمم المتحدة
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت: إن مشروع القرار، الذي سيتم التصويت عليه في مجلس الأمن، سيتضمن رفض "صفقة ترامب نتنياهو" التي هي نقيض قرارات مجلس الأمن الدولي، الخاصة بالصراع الفلسطيني.

وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: أنه سيتم دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة، للانعقاد تحت بند "متحدون من أجل السلام" وسيتم طرح مشروع القرار نفسه بعد التصويت عليه في مجلس الأمن، حيث ستستخدم واشنطن الفيتو ضده.

وبيّن رأفت، أن المشروع في حال التصويت عليه في الجمعية العامة، فإنه سينال الغالبية العظمى، برفض خطة ترامب نتنياهو وإدانة كل الإجراءات الإسرائيلية على الأرض.

وأشار عضو تنفيذية منظمة التحرير إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء مع رئيس الوزراء د. محمد اشتية، قبل يومين على وحدة الموقف في مواجهة (صفقة القرن) وأهمية مواصلة التحرك الشعبي على الأرض.

ودعا رأفت لمواصلة التحرك الشعبي والجماهيري لمواجهة (صفقة القرن) والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة بالرد على قرار الاحتلال منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، كما دعا شعبنا لمقاطعة كل البضائع الإسرائيلية، وطالب التجار بعدم استيراد هذه البضائع من دولة 
الاحتلال.

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