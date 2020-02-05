ماذا فعلت الصين بمواجهة فيروس (كورونا)؟ صورتان تكشفان سرعة الإنجاز





ويعتبر هذا أول مركز طبي، مبني من الصفر، خصيصا لعلاج المصابين بفيروس (كورونا) الجديد، فيما تم إحضار حوالي 1400 من المسعفين العسكريين من الجيش الصيني، لإدارة المستشفى الجديد، الذي يضم حاويات شحن مجددة ومباني جاهزة.



وافتتحت بعدها هوانغانغ، وهي مدينة تقع بالقرب من "ووهان" ، مستشفى مخصص للمصابين كذلك، الثلاثاء الماضي، بعد تحويل مبنى عادي إلى مركز متخصص.



وتتخذ الصين إجراءات قياسية، للتعامل مع الوباء المتفشي، والذي أودى بحياة قرابة 500 شخص حتى الآن، معظمهم في مقاطعة هوبي ومدينتها الرئيسية ووهان.



وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني تأكيد 3,156 إصابة جديدة في مقاطعة هوبي مما يرفع عدد المصابين في المقاطعة فقط إلى نحو 16,678 شخصا، كما بلغ عدد الحالات المؤكدة للمصابين بالفيروس داخل الأراضي الصينية 24,300 شخصا.



رام الله - دنيا الوطنأظهرت صور جوية بالأقمار الصناعية، نشرتها السلطات الصينية لعملية البناء "الصاروخية" للمستشفيات ومراكز العلاج في مدينة "ووهان"، مركز تفشي وباء فيروس (كورونا) الجديد.وأظهرت الصور أرضاً خضراء واسعة، تم تحويلها في غضون أيام إلى مبان ومراكز عدة، خصصت للتعامل مع المصابين بالفيروس، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.والتقطت الصور التي نشرتها شركة علوم وتكنولوجيا الطيران الصينية، الأحد، التغيرات الهائلة في المشهد الجغرافي، قبل وبعد بناء مستشفى "هوشن شان" وسط مدينة "ووهان".واستقبل مستشفى "هوشن شان" أول دفعة من المصابين بالفيروس، بعد عشرة أيام فقط من بداية عملية بنائه، وهي فترة قياسية للإنشاء.