مهداوي: وزارة العمل تعمل على تعزيز صمود المقدسيين من خلال المشاريع التشغيلية





وبين أن أبرزها: دعم مشروع (عتيق) الهادف لدعم المشاريع الحرفية لدعم القطاع السياحي، ودعم شريحة أكبر من الشباب الريادي الراغب في إنشاء مشاريع خاصة، او تطوير مشارعهم القائمة، من خلال تنويع محافظ الإقراض منخفض التكاليف بتخصيصه نحو القطاعات ذات الأولوية، كالنساء والأشخاص ذزي الإعاقة، وتقديم الدعم الفني للشباب الريادي من خلال دورات بناء القدرات في إدارة المشاريع والمنشآت الاقتصادية، وكذلك التوجه نحو تعزيز ثقافة الريادة بين الشباب المقدسي بالشراكة مع الشركاء المحليين من خلال دورات تثقيفية و توعوية ، بالإضافة إلى تطوير بنك الأفكار والمشاريع الريادية لفرص المشاريع في القدس.



رام الله - دنيا الوطناستعرض مدير عام الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل، رامي مهداوي، خلال مشاركته في حلقة نقاش حول موضوع البطالة في القدس والتحديات التي يواجهها الشباب المقدسي في سوق العمل، العديد من النشاطات والانجازات التي قامت بها دائرة التشغيل في مديرية عمل القدس، والبرامج التي تقدمها الإدارة العامة للتشغيل في الوزارة، بالإضافة إلى ما يقدمه الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، من أجل تشغيل الشباب المقدسي، بدمجهم في سوق العمل من خلال الموائمة ما بين العرض والطلب، وجاء ذلك في جمعية الشابات المسيحية في مدينة القدس، تحت إشراف مجلس تشغيل القدس ودائرة تنمية الشباب.وتحدث مهداوي، في كلمة، وصلت "دنيا الوطن"، عن احتياجات السوق المقدسي من التخصصات المهنية المطلوبة من خلال الدراسة التي قامت بها وزارة العمل بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي، وحثّ على زيادة وعي الشباب بتوجيههم وإرشادهم مهنياً ووظيفياً.وشدد مهداوي على أهمية التشغيل الذاتي بدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال المؤسسات الشريكة مع وزارة العمل، حيث سيكون هناك برنامج العمل عن بُعد للشابات المقدسيات، بالتعاون مع مؤسسة شركاء للتنمية الاجتماعية.وأشار مهداوي إلى التوجهات المستقبلية لوزارة العمل مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، من خلال الشركاء الفاعلين في مدينة القدس، وخاصة الغرفة التجارية، ووحدة شؤون القدس، وممثلي مجلس التشغيل المحلي، لبحث آفاق التعاون المشترك والأهداف التي تتقاطع نحو تعزيز صمود الشباب المقدسي، ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، حيث سيتم العمل على التركيز على عدد من المحاور.