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الرئيس التركي يمهل الحكومة السورية شهراً للانسحاب خلف نقاط المراقبة بإدلب.

الرئيس التركي يمهل الحكومة السورية شهراً للانسحاب خلف نقاط المراقبة بإدلب.
قصف في ادلب - ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن استهداف الجنود الأتراك من قبل الحكومة السورية في إدلب، بداية لمرحلة جديدة بالنسبة لبلاده.

وأكد في كلمة له اليوم في العاصمة أنقرة، نقلتها وكالة أنباء (الأناضول)، أنه في حال لم تنسحب قوات الأسد إلى خلف نقاط المراقبة التركية خلال شباط/ فبراير الحالي، فإن الجيش التركي سيضطر لإجبارها على ذلك.

وأوضح: "الهجوم على جنودنا في إدلب بداية لمرحلة جديدة بالنسبة لتركيا في سوريا"، مضيفاً: "إذا لم ينسحب النظام السوري إلى خلف نقاط المراقبة التركية خلال شباط/ فبراير الجاري فإن تركيا ستضطر لإجباره على ذلك".

وتابع الرئيس التركي: "من يسأل عن سبب تواجد الجيش التركي في سوريا إما جاهل أو يكنّ عداء متعمدًا للشعب والجمهورية التركية".

وأردف الرئيس التركي: "كما يقوم النظام السوري باستهداف المدنيين عند أبسط انتهاك لقوات المعارضة، فإن الرد على انتهاكات النظام السوري بعد الآن سيكون بالرد المباشر على جنوده".

وأكد أردوغان:" قواتنا الجوية والبرية ستتحرك عند الحاجة بحرية في كل مناطق عملياتنا وفي إدلب وستقوم بعمليات عسكرية إذا ما اقتضت الضرورة ".

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