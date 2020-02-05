شؤون فلسطينية

غوتيريش: الدعم الإنساني والاقتصادي لن يحل الوضع بغزة و"القدس" من قضايا الوضع النهائي

غوتيريش: الدعم الإنساني والاقتصادي لن يحل الوضع بغزة و"القدس" من قضايا الوضع النهائي
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
رام الله - دنيا الوطن
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من إجراءات من شأنها أن تقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة على أساس حل الدولتين، وإجراءات تعارض القانون الدولي، والقرارات الدولية.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح أول جلسة لهذا العام للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في مقرّ الأمم المتحدة الدائم، يوم الثلاثاء، وفق ما نقل موقع (الأمم المتحدة).

وقال الأمين العام: إن تلك الإجراءات، تشمل "توسيع المستوطنات وتسريع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن عمليات الهدم والمصادرة المستمرة للممتلكات الفلسطينية وعمليات الإخلاء".

وأشار إلى أن حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني يظل مفتاح السلام الدائم في الشرق الأوسط، وقال "إن استمرار الصراع له أصداء تتردد إلى أبعد من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وتواصل زيادة التطرف في أنحاء المنطقة".

وفيما يتعلق بوضع القدس، قال غوتيريش: "لقد أكدنا أيضاً أكثر من مرة، على أن القدس لا تزال من قضايا الوضع النهائي، ولا يمكن حل مستقبل المدينة، سوى على أساس القانون الدولي، وعبر المفاوضات بين الطرفين".

وشدد غوتيريش على التزامه، والتزام الأمم المتحدة، بسلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين قائم على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، وتحقيق رؤية حل دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل 1967.

وتطرق الأمين العام إلى "المعاناة الإنسانية" التي لا تزال قائمة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك محنة مليوني فلسطيني، يعيشون في قطاع غزة، قائلاً: "هؤلاء مازالوا يعيشون في ظروف اجتماعية، اقتصادية مزرية."

وأشاد الأمين العام بالمشاريع التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المانحين، ولكنه أشار إلى أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به، وناشد الدول الأعضاء مجدداً ضمان التمويل الموثوق لـ (أونروا) لمواصلة عملها الحيوي.

وقال غوتيريش: "لن يحل أي دعم إنساني أو اقتصادي الوضع في غزة أو الصراع بنطاقه الواسع، فغزة تحتاج في نهاية المطاف إلى حلول سياسية، كما ينبغي تخفيف الضغوط المفروضة على حركة البضائع والأشخاص من غزة وإليها، بهدف رفعها في نهاية المطاف".

ودعا الأمين العام إلى استمرار جهود المصالحة الفلسطينية بوساطة مصرية، وقال: "أدعو القادة الفلسطينيين إلى المشاركة بشكل بنّاء مع مصر وغيرها لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية الداخلية."

وأكد أن إجراء انتخابات عامة، طال انتظارها في دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، سيكون خطوة حاسمة نحو إعطاء شرعية جديدة للمؤسسات الوطنية، ولمّ شمل الشعب الفلسطيني في ظل حكومة وطنية فلسطينية واحدة وشرعية وديمقراطية.

وقال الأمين العام في ختام كلمته: "إذ نحتفل بالذكرى الـ 75 على تأسيس المنظمة، نحتاج إلى تجديد الالتزام بدعم قيم ميثاق الأمم المتحدة كإطار عمل مشترك من أجل إعمال حقوق أجيال من الإسرائيليين والفلسطينيين".

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