معايعة: السياحة الإسلامية إلى فلسطين تشهد تطوراً وازدهاراً

وشكرت معايعة، الوزير ارصوي على موقف الجمهورية التركية الداعم للحقوق الفلسطينية والرافض لصفقة القرن الأمريكية، وعلى الصعيد السياحي بحث الجانبان سبل تطوير اعداد الوفود السياحية التركية القادمة لزيارة فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدمين المرافق السياحية الفلسطينية من فنادق ومتاجر تحف شرقية ومواصلات وغيرها الكثير.



والتقت معايعة بالأمين العام لجمعية وكلاء السياحة والسفر التركية TURSABوالتي تضم في عضويتها أكثر من 2000 مكتب سياحة وسفر تركي، حيث وضعتهم معايعة في صورة اخر التطورات والبرامج والخطط الترويج لاستقطاب السياحة الى فلسطين، حيث تم الاتفاق على التحضير لإقامة ورشة عمل مشتركة لقطاع السياحة الخاص من كلا الجانبين وغيرها من الفعاليات والبرامج لدعم السياحة الفلسطينية والمساهمة في تطويرها.



كما التقت ايضاً برئيس جمعية المستثمرين السياحيين الأتراك حيث بحث الجانبان سبل تطوير افاق التعاون المشترك في مجال الاستثمار السياحي في فلسطين وخصوصا في مجال الاستثمار بقطاع الفنادق في فلسطين، في ظل القفزات النوعية والكبيرة التي تحققها فلسطين في مجال استقبال السياحي وليالي المبيت مما يشكل حافز مهم وعائد اقتصادي مجزي بالنسبة لحجم الاستثمار.



هذا وشاركت معايعة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض إيميت السياحي الدولي بحضور عدد كبير من وزراء ومسؤولي قطاع السياحة حول العالم، وبحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية السفير فائد مصطفى وعدد كبير من سفراء الدول المعتمدة لدى الجمهورية التركية.





حيث قام وزير السياحة التركي السيد محمد نوري أرصوي بزيارة جناح فلسطين والتقى مع وزيرة معايعة وسفير فلسطيني واعضاء الوفد الفلسطيني، وزار رئيس بلدية اسطنبول وعدد كبير من رجال الاعمال والمهتمين والمختصين والإعلاميين في مجال السياحة جناح فلسطين، الذي تزين بالعديد من الصور السياحية لأهم المواقع السياحية والأثرية التي تحتضنها فلسطين، مشكلا بذلك تحفة فنية جاذبة لأنظار العديد من مسؤولي القطاع السياحي من مختلف دول العالم.



ويعتبر معرض أيميت الدولي أحد أكبر معارض السياحية التي تنظم في العالم وهو واحد من المعارض الأكثر نموا في المنطقة وفي تطور كل عام حيث شارك فيه دول عدة من حول العالم وما يقارب 500 جناح و2500 عارض من 67 دولة، وزاره قرابة ال 100 ألف زائر من المهتمين والمختصين والاعلاميين والمواطنين، وبالنظر للإحصائيات السياحية لوحظ تصاعد مهم في اعداد السياح الى فلسطين من الدول التي تشارك فلسطين في معارضها السياحية.



رام الله - دنيا الوطناستمراراً للخطة التسويقية التي تنتهجها وزارة السياحة والآثار في التركيز على أسواق السياحة المهمة لفلسطين، ومن ضمنها أسواق السياحة الإسلامية وبالتعاون مع القطاع السياحي الفلسطيني الخاص، ترأست وزيرة السياحة والآثار، رُلى معايعة، وفد فلسطين المشارك في فعاليات معرض إيميت الدولي للسياحة والسفر الذي عقد في مدينه اسطنبول بتركيا بمشاركة عدد كبير من دول العالم، هذا المعرض والذي يعتبر أحد اهم المعارض السياحية العالمية.وأكدت معايعة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، على أهمية السياحة لفلسطين " فهي نفط فلسطين، وتوفر مصدر مهم من مصادر الدخل القومي وتوفير الاف فرص العمل " فضلاً عن الدور الحضاري الذي تلعبه في تأمين أرقى أشكال التواصل والتفاعل بين شعب فلسطين وشعوب العالم القادمة لزيارة فلسطين والتعرف على الصورة الحقيقية لشعب فلسطين". وضرورة زيارة فلسطين والمسجد الاقصى المبارك والحرم الابراهيمي الشريف من مسلمي العالم.وتحدثت عن ان الحكومة ومنذ اليوم الاول تعمل على دعم وتطوير قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار فيه، وعملت على خطط التنمية العنقودية من ضمنها العنقود السياحي، باعتبار السياحة أحد أهم مكونات الاقتصاد الفلسطيني وتسهم بتوفير فرص عمل، مما دعم انتهاج خطط ترويج سياحي جديدة لفلسطين وخصوصا لأسواق السياحة الاسلامية، تساهم في التأكيد على ان فلسطين مقصد سياحي مستقل وقادر على جذب انتباه الاف الوفد السياحية من مختلف دول العالم في ظل امتلاك فلسطين لمجموعة متميزة من المواقع الدينية والاثرية و السياحية على مستوى العالم بالإضافة للأنماط السياحية والتي عملت على رفد الواقع السياحي بوفود سياحية اضافية.وعقدت معايعة اجتماع مع وزير السياحة التركي السيد محمد نوري أرصوي وبحضور سفير فلسطين لدى الجمهورية التركية السفير فائد مصطفى، حيث أكد الوزير التركي للوزيرة معايعة باسم الرئيس التركي رجب اردوغان بان خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط (صفقة القرن) " مرفوضة والقدس خط أحمر وليست للبيع".