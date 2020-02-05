دعوات لإقامة صلاة فجر الجمعة في مختلف مساجد الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

بعد أن بدأت في المسجد الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى المبارك في القدس، باتت دعوات الفجر العظيم، تنتشر في مختلف المناطق الفلسطينية، وتزداد المشاركة فيها بشكل واسع.



ففي كافة مدن وقرى وأزقة الضفة، أصبح "الفجر العظيم" رسالة واضحة، أن حماية المقدسات هي مهمة الناس في المرحلة المقبلة، وليست مهمة السياسيين، في حين باتت الفعالية لا تقتصر على الصلوات بل لها برنامج تفاعلي متكامل، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



ودعت مختلف القوى والفعاليات الجماهيرية والشعبية في مناطق عديدة بالضفة؛ لتكثيف الجموع والتوجه فجر الجمعة القادم 7-2-2020 لأداء الصلاة في المساجد المركزية لكل منطقة.



ففي محافظة رام الله، وجهت الدعوة لإقامة فجر الجمعة في مسجد العين الكبير بالبيرة، ومسجد جمال عبد الناصر وسط رام الله، إضافة لإقامتها في مساجد أبو شخيدم وترمسعيا وعين يبرود ويبرود شرقا، وفي المسجد القديم ببلدة بيتين، كما ستقام في مساجد دير غسانة.



وفي طولكرم، ستقام صلاة الفجر العظيم في مسجد عمر بن الخطاب في بلدة دير الغصون، ومسجد عثمان بن عفان "المسجد الجديد".



وستقام في مسجد عباد الرحمن بمخيم بلاطة قضاء نابلس.



أما في جنين، ستقام في المسجد الكبير في مدينة جنين، وبالمسجد الكبير في بلدة يعبد.



كما ستقام بالمسجد الإبراهيمي في الخليل، وفي مسجد صلاح الدين الأيوبي بالقبيبة، وفي المسجد الكبير في سلفيت.