أردوغان: لن ندعم أي خطة لا تُرضي أشقاءنا الفلسطينيين



وتتضمن الخطة، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السيادة والسلاح في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.













رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء: إن بلاده لن تدعم أبداً أي خطة لا ترضي الفلسطينيين.جاء ذلك، في كلمة اليوم الأربعاء في العاصمة أنقرة، مضيفاً أن "الهدف الوحيد للخطة المعلنة (صفقة القرن) هي إضفاء الشرعية على سياسة 70 سنة من الاحتلال والتدمير الإسرائيلي".وأوضح الرئيس التركي: "لن ندعم أبداً أي خطة لا تُرضي أشقاءنا الفلسطينيين"، وفق ما نقل موقع (ياني شفق) التركي.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، تفاصيل خطة السلام المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وسط رفض فلسطيني وعربي وإسلامي.