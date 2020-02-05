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دولي

الصين تطلب من مصر 145 مليون "كمامة"

الصين تطلب من مصر 145 مليون "كمامة"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، علي عوف، أن الصين طلبت استيراد 145 مليون كمامة من مصر؛ لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وقال "عوف" وَفق صحيفة "اليوم السابع"، مساء أمس الثلاثاء: إن خط إنتاج في أحد مصانع المستلزمات الطبية في مصر؛ سيجهز الكمية؛ على أن يتم تصديرها خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن إنتاج مصر الذاتي كان لا يغطي حاجتها، وتعتمد في سد النقص على الاستيراد من الصين؛ لكن الأخيرة باتت في أمسّ الحاجة إلى الكمامات المصرية حاليًا.

ومع تفشي فيروس كورونا في أرجاء الصين وحصده أرواح نحو 500 إنسان؛ باتت الصين تعاني نقصًا في المستلزمات الطبية؛ كما تقول؛ ولا سيما الكمامات.

وكانت الحكومة الصينية قد طلبت قبل أيام من الاتحاد الأوروبي، تسهيل شراء الإمدادات الطبية العاجلة من دول الاتحاد.

وأعرب مسؤولون في مدينة ووهان، مركز الوباء المستجد، عن قلقهم من شح الإمدادات الطبية في أواخر يناير الماضي، مع اشتداد حدة الفيروس؛ موضحين أن أكثر المستلزمات المفقودة هي الكمامات والملابس الواقية.

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