ظريف لـ"النخالة": نؤكد ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة (صفقة القرن)





وشدّد خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، على أن الجمهورية الإسلامية، ثابتة على مواقفها المؤيدة والمساندة للشعب الفلسطيني، حتى استرداد حقوقه كاملة في فلسطين.



واستعرض ظريف، وفق ما نقل موقع حركة الجهاد الإسلامي، خلال المكالمة، الجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة (صفقه القرن) التي تشكل تهديداً حقيقياً للقضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في فلسطين.



من جانبه، شكر النخالة الجمهورية الإسلامية على موقفها المؤيد والمساند للشعب الفلسطيني، والذي لم يتغير منذ انتصار الثورة الإسلامية، كما قدّم التهنئة للوزير بمناسبه انطلاق الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.



وأكد النخالة أن حركة الجهاد، ستبذل كل ما بوسعها من أجل أن يكون الموقف الفلسطيني موحداً في مواجهة (صفقه القرن)، مشدداً على الثقة واليقين، بأن الشعب الفلسطيني، سيسقط هذه الصفقة وسيواجهها بكل ما أوتي من قوة.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، على ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وما لها من دور كبير في إفشال خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ (صفق القرن)، وإفشال كل المؤامرات التي تستهدف السيطرة على فلسطين، وعلى المسجد الأقصى المبارك، وتستهدف حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في فلسطين.