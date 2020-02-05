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شؤون فلسطينية

عبد الباري عطوان: أبو مازن وعريقات أصابونا بالقهر خلال 26 عامًا من المفاوضات

عبد الباري عطوان: أبو مازن وعريقات أصابونا بالقهر خلال 26 عامًا من المفاوضات
عبد الباري عطوان
رام الله - دنيا الوطن
قلل الكاتب الفلسطيني، عبد الباري عطوان، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، من أهمية البيان الختامي للجامعة العربية حول (صفقة القرن)، كما قلل مما أسماه "احتفال السلطة الفلسطينية ببيان الجامعة"، موضحًا أن إعلان (أبو مازن) عن إعادة المفاوضات، مضيعة للوقت، حيث تساءل على ماذا تتفاوض السلطة؟

وقال عطوان في مقطع فيديو، نشره عبر قناته بموقع (يوتيوب): "عباس يريد الذهاب لمجلس الأمن، ودول عدم الانحياز، وذهب للجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ويريد مفاوضات وفق الرباعية الدولية، كيف ذلك والرباعية أحد أطرافها الولايات المتحدة، هل سيستمع ترامب لغير (صفقة القرن)؟"، متسائلًا: "على ماذا تتفاوض يا سيادة الرئيس.. إذا كان الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية شرطًا أساسيًا، وألغوا حق العودة للاجئين الفلسطينيين".

وأضاف: "لقد ضمت إسرائيل 30% من مناطق الضفة الغربية، وضمت الأغوار، واستولت على مصادر المياه، و26 عامًا من المفاوضات إلى أين أوصلونا الرئيس عباس وكبير المفاوضين صائب عريقات، من وراء المفاوضات؟.. لقد أصابونا بالقهر".

وهاجم عطوان، ما أعلنه الرئيس عباس، بخصوص 
تغيير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية، معتبرًا أن ذلك يُشير إلى أن أبو مازن مُتمسك بهذه السلطة، والتمسك بالسلطة، يعني التمسك باتفاق أوسلو، وهذا يعني التمسك بالتنسيق الأمني، وكان بدلًا من ذلك أن يُعلن بشكل صريح تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، متابعًا: "لا نريد هذه السلطة، لا نريد وسيطًا بيننا وبين الاحتلال، شعبنا يستطيع أن يواجه هذا الاحتلال، كما حدث في جنوب أفريقيا".

وواصل هجومه على عريقات، بالقول: إن عريقات أعلن بأنه كان على علم بـ (صفقة القرن) التي وضعها مجلس المستوطنات، منذ عامين، لماذا لم تواجهوها، لماذا لم تصارحوا الشعب الفلسطيني وأعلمتموه ببنودها، حتى يواجه الصفقة قبل أن تمر.

ووجّه عطوان، حديثه، إلى حركة فتح، وقال: أين حركة فتح هذه الحركة المناضلة الشريفة.. أتقبل بأن تُفرض (صفقة القرن) علينا، وأيضًا أين حركة حماس والجهاد الإسلامي، ولجان المقاومة، وغيرهم؟

وهاجم عطوان الجامعة العربية، مبينًا أنها هي من دمرت ليبيا، وسوريا، واليمن، والعراق، وتواطأت ضد فلسطين، ولم تلتزم هذه الجامعة بالمبادرة العربية للعام 2002.

شاهد تصريحات عبد الباري عطوان..

 

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