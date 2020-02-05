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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: (24500) شيكل غرامات بحق الأسرى الأشبال في (عوفر) بيناير

هيئة الأسرى: (24500) شيكل غرامات بحق الأسرى الأشبال في (عوفر) بيناير
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أحكاماً بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى القاصرين القابعين في معتقل (عوفر)، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى (24500) شيكل.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، إلى أنه خلال الشهر المنصرم، تم إدخال 30 طفلاً إلى قسم الأسرى الأشبال في (عوفر)، 20 اعتقلوا من المنازل، و8 من الطرقات، و1 لعدم حيازته تصريحاً، و1 بعد استدعائه.

وأضافت، أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 12 أسيراً، وتراوحت فترات أحكامهم ما بين 21 يوماً إلى 24 شهراً، علماً بأن عدد الأسرى القاصرين القابعين حالياً في (عوفر) 56 طفلاً ويقبعون في قسم (13).  

وأكدت هيئة الأسرى في تقريرها، أن محاكم الاحتلال العسكرية، تسعى دائماً لفرض مزيد من المعاناة والتنغيص بحق الأسرى وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، فهي لا تكتفي بإصدار الأحكام الجائرة بحق الأطفال الأسرى، بل ترافقها غالباً بفرض غرامات مالية باهظة تُضاف إلى سنوات الاعتقال الثقيلة.

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