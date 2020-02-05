مجدلاني: ما طرحه ترامب لا يصنع السلام وإنما ينشر الفوضى والتوتر

قال الدكتور أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن ما أقدمت عليه إدارة ترامب من طرح مشروعها المعروف إعلامياً بـ (صفقة القرن)، لا يصنع السلام، بل ينشر الفوضى والتوتر، ويشجع أطرافاً دولية أخرى على عدم احترام قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي".



جاء ذلك، خلال لقاء جمعه، مع القنصل الفرنسي رينيه تروكاز، القنصل الفرنسي، اليوم الأربعاء، بمكتبه في مدينة رام الله؛ لبحث آخر المستجدات السياسية وتداعيات (صفقة القر)ن على المنطقة.



وثمن مجدلاني في تصريح وصل "دنيا الوطن"، موقف فرنسا مما يعرف بـ (صفقة القرن)، قائلاً: إن لفرنسا دوراً مهماً في منطقة الشرق الأوسط.



وتابع مجدلاني: المشروع الأمريكي، الذي صِيغ في دولة الاحتلال دليلٌ على الرعاية الأمريكية المنحازة للاحتلال، لا نرى به أية فرصة للسلام، وهذا أيضاً ما عبر عنه المجتمع الدولي، حيث إنه مشروع تصفوي للقضية الفلسطينية، فطريق السلام يمر عبر قرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.



وأشار مجدلاني إلى أننا سنعمل مع كافة الأصدقاء بالعالم، ومع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة على حاضنة دولية، بآلية دولية متعددة الأطراف، تكون الأساس نحو انطلاق أية عملية سياسية بالمنطقة.



ومن جانبه، قال تروكاز: إن موقف بلاده عبر عنه بيان وزارة الخارجية، وكذلك بيان الاتحاد الأوروبي من (صفقة القرن) وأن الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، هو أساس التسوية .



وأكد أن فرنسا، ستعمل مع كافة الأصدقاء في العالم من أجل رؤية شاملة للحل، وفق قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين.



وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية للجبهة، تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات السياسية والدولية للجبهة، بشار العزة.







رام الله - دنيا الوطن