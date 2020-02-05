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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتدي على طلبة مدرسة إحدى المدارس شرق بيت لحم

قوات الاحتلال تعتدي على طلبة مدرسة إحدى المدارس شرق بيت لحم
الاحتلال قرب إحدى المدارس - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على طلبة مدرسة ذكور تقوع الثانوية، شرق بيت لحم.

وأفاد المدرس مراد أبو مفرح في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت، باتجاه الطلبة أثناء توجههم لمدرستهم، واندلعت مواجهات في المكان دون وقوع إصابات.

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