"الداخلية" بغزة تُصدر بياناً بشأن أساليب "المُنسق" بالتواصل مع المواطنين

وشددت على أن التواصل مع "المنسق" بأي طريقة، وتحت أي مبرر، مخالفٌ للقانون، ويعرض صاحبه والمجتمع للخطر، وإن الأجهزة الأمنية تتابع ذلك، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أبناء شعبنا.





رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، من الأساليب التي يتبعها مكتب "المنسق" في الجيش الإسرائيلي، للتواصل مع المواطنين، والتي كان آخرها تخصيص رقم هاتف للتواصل المباشر.وأضافت الوزارة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن مكتب المنسق، هو جزء من المنظومة الأمنية للاحتلال، وهو بوابة مباشرة لابتزاز المواطنين، وإسقاطهم في وحل التخابر.