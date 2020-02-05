كشف تفاصيل مشروع قرار قدمته تونس وإندونيسيا لمجلس الأمن حول (صفقة القرن)





وندد المشروع بالخطة الإسرائيلية لضم مستوطنات الضفة الغربية، في انتقاد لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالمنطقة.





ويشدد مشروع القرار على "عدم مشروعية ضم أي جزء" من الأراضي الفلسطينية المحتلة، و"يندد بالبيانات التي صدرت مؤخراً، وتدعو إسرائيل إلى ضم" هذه الأراضي.





كما يشدد على الحاجة إلى تسريع الجهود الدولية والإقليمية لبدء "مفاوضات تحظى بمصداقية على جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط دون استثناء".



ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن دبلوماسيين، إن المفاوضات على نص مشروع القرار، ستبدأ على الأرجح هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن خطة السلام أمام مجلس الأمن الأسبوع المقبل، ربما في توقيت يتزامن مع تصويت على مشروع القرار.





ومن شأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن أن يسمح للفلسطينيين بطرح مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضواً، حيث سيبين التصويت رد الفعل الدولي على خطة ترامب للسلام، وفق (رويترز).



ومن المقرر، أن يطلع مستشار البيت الأبيض، جيرد كوشنر، سفراء مجلس الأمن الدولي على خطة ترامب غداً الخميس.

ووزع مشروع القرار على مجلس الأمن كل من: تونس وإندونيسيا، فيما يتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة فيما يبدو حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع القرار.