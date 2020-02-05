فيديو: احتراق جيب إسرائيلي خلال مواجهات في "أم الشرايط" بالبيرة
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، فيديو يظهر احتراق جيب إسرائيلي، خلال مواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال في حي "أم الشرايط" في البيرة وسط الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت حي أم الشرايط بمدينة البيرة، واندلعت مواجهات في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، فيديو يظهر احتراق جيب إسرائيلي، خلال مواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال في حي "أم الشرايط" في البيرة وسط الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت حي أم الشرايط بمدينة البيرة، واندلعت مواجهات في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
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