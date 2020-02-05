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غضب سوداني بسبب لقاء البرهان ونتنياهو: طعنة لشعب شقيق يواجه (صفقة القرن)

غضب سوداني بسبب لقاء البرهان ونتنياهو: طعنة لشعب شقيق يواجه (صفقة القرن)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني الانتقالي
خاص دنيا الوطن
تستمر ردود الفعل السودانية الغاضبة، من لقاء عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني الانتقالي، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رغم أن الأول أصدر أمس الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، قال فيه: "جمعني لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، وقد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب؛ لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".

وأضاف البرهان: "أؤكد على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".

وأصدرت عدة أحزاب سودانية، بيانات شاجبة ومستنكرة، حول لقاء البرهان ونتنياهو، وفق ما تابعت "دنيا الوطن"، فقد اعتبرت تلك الأحزاب اللقاء "طعنة" للشعب الفلسطيني، و"سقطة وطنية وأخلاقية".

 وقال حزب المؤتمر الوطني (الحاكم السابق)، في بيان: "نرفض وندين ونستنكر ذلك، ونعتبره خروجاً على توافق غالبية الشعب السوداني".

 واعتبر الحزب في بيانه، اللقاء "طعنة لشعب شقيق بالتزامن مع ما يتعرض له من تآمر بإعلان (صفقة القرن) التي رفضها الشعب الفلسطيني، وكل الدول العربية الأسبوع الماضي"، مضيفًا:
 "القضية الفسلطينية قضية مركزية لأمتنا ومبدئية لشعبنا، وليست موضوعاً للمساومة أو المناورة، وقد ظللنا في حزبنا داعمين لحقوق الإخوة الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال".

بدوره، قال الحزب الشيوعي السوداني، في بيان صحفي: إن "اجتماع نتنياهو والبرهان، يأتي كدليل واضح لموقف لا يمت بصلة للعلاقات النضالية التي تربط بين الشعبين السوداني والفلسطيني".

وأوضح الحزب الشيوعي، بالقول: "نعتبر هذا اللقاء طعنة وخيانة لتقاليد ونضالات شعبنا ضد الإمبريالة والصهيونية، وموقفنا الواضح من نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين".

أما الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري، فقال في بيانه: إن "لقاء البرهان بعراب تحالف الصهيونية والليبرالية الجديدة نتنياهو، سقطة وطنية وأخلاقية، وخطأ استراتيجياً وانتهاكاً دستورياً، وهدم لثوابت السودان في الوقوف مع الحق السليب".

وأضاف: "لا فائدة مرجوة من هذا اللقاء للشعب السوداني غير الانخراط مع ذيول التبعية والعمالة في المنطقة العربية وإفريقيا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن عبر حسابه بموقع (تويتر)، الاثنين الماضي، أنه التقى في العاصمة الأوغندية كمبالا بالبرهان.

وقال نتنياهو في تغريدة: إنه اتفق مع رئيس مجلس السيادة السوداني على التعاون من أجل تطبيع العلاقات بين الدولتين.

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