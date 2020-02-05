حمد: (صفقة القرن) مؤامرة لن تمر

آمال حمد وزيرة شؤون المرأة

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رام الله - دنيا الوطن

نظمت العلاقات العامة في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، وبحضور منتسبات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لقاءً للتأكيد على الموقف الداعم للرئيس محمود عباس في مواجهة المخاطر والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ما تسمى (صفقة القرن).



جاء ذلك، خلال مشاركة آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، في اللقاء، الذي عُقد أمس الثلاثاء في قاعة الكاثوليك في مدينة رام الله، لتجديد مبايعة الرئيس محمود عباس؛ في مواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.



ونددت حمد في كلمة لها، وصلت "دنيا الوطن"، بـ (صفقة القرن) ومن يتساوق معها، مشددة على أن شعبنا لن يقبل بديلاً عن منظمة التحرير ممثلاً شرعياً له في كافة أماكن تواجده.



ووجهت حمد رسالة للفصائل الفلسطينية على ضرورة الوحدة والابتعاد عن أي خلافات، من أجل الحفاظ على مشروعنا الوطني، قائلة: "نحن ندرك الثمن الذي دفعه شعبنا للتحرر، آلاف الشهداء والشهيدات، ومعاناة آلاف الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال" .



ومن جانبهن: أكدت منتسبات الأجهزة الأمنية، على الرفض الشعبي لما يسمى بـ (صفقة القرن) التي أعدتها الإدارة الأمريكية، وتستهدف قضيتنا الفلسطينية، وأن شعبنا بكافة أطيافه متماسك ومتحد مع قيادته، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.



وفي نهاية اللقاء، أشادت حمد بالأداء والإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وتنفيذ القانون، وإرساء قواعد العيش بأمان ونظام.