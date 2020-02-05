رئيس الوزراء السوداني يُرحب بتعميم البرهان بشأن لقائه مع نتنياهو

الحكومة السودانية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

رحب رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، بالتعميم الصحفي، الذي أصدره رئيس المجلس السيادي في البلاد، عبد الفتاح البرهان، حول اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.



وقال في تغريدة له نقلتها وكالة أنباء (الأناضول): إنه يرحب بالتعميم الصحفي للبرهان، حول اجتماعه مع نتنياهو، ولكنه استدرك بأن العلاقات الخارجية، من مهام مجلس الوزراء.



وعلق البرهان على لقائه نتنياهو، بأنه جاء انطلاقاً من "موقع مسؤوليته وأهمية حفظ الأمن وتحقيق مصالح السودان".



وقال البرهان في أول تصريح بعد لقاء نتنياهو يوم أمس الاثنين، في أوغندا: "جمعني الأمس لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، وقمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب؛ لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني، وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني" وفق جريدة "أخبار السودان".