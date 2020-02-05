الاقتصاد بغزة تُعلًق على قرار وقف دخول بضائع إسرائيلية للأراضي الفلسطينية

علقت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، على قرار الحكومة الفلسطينية، منع دخول عدد من السلع الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية.





وقال الناطق باسم الوزارة، عبد الفتاح موسى، إن وزارته تدعم المنتج الوطني، وتعمل على منع أي منتج إسرائيلي له بديل في الجانب الفلسطيني، مشيراً إلى أن كل المواد الممنوعة لها بدائل.





وأضاف موسى، في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أن قطاع غزة لديه اكتفاء ذاتي بالمياه المعدنية والغازية، والمواد التي صدر قرار بحظرها، وهي تُطبق ذلك منذ مدة.





وأمس الثلاثاء، علّقت وزارة الزراعة في قطاع غزة، على قرار الحكومة الفلسطينية، منع دخول الخضروات والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية.



وقال الناطق باسم الوزارة، أدهم البسيوني، لـ "دنيا الوطن": إن الوزارة لم تُبلّغ رسمياً بقرار منع دخول هذه البضائع إلى الأراضي الفلسطينية".



وفي وقت سابق، قال وزير الزراعة، رياض العطاري، إن الحكومة، قررت منع دخول الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية.



وأوضح العطاري في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء الاثنين، أن قرار الحكومة، جاء رداً على قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، بمنع دخول المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.



وشدد على أن هذا القرار، سيدعم صمود المزارعين والمنتوجات الوطنية الفلسطينية.

خاص دنيا الوطن