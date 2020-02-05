"الصحة" تكشف حقيقة وجود إصابات بـ (كورونا) في فلسطين وتُعطي نصائح للمواطنين

مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

نفت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، رصد أي إصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين حتى اليوم.



وقالت وزيرة الصحة، مي كيلة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن فلسطين خالية من هذا الفيروس، نافية الإشاعات التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول رصد حالة في محافظة جنين.



من جهته، أهاب مدير عام الرعاية الصحية الأولية، د. كمال الشخرة، بالمواطنين، لعدم الانجرار وراء الإشاعات، واعتماد الأخبار الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بهذا الخصوص.



وأشار الشخرة إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية، تشمل الوقاية من هذا المرض، والتوصيات المعتادة للعامة، التي تهدف إلى الحدّ من التعرض للأمراض ونقلها، بما في ذلك النظافة الشخصية، وتجنب التقبيل، ونظافة الجهاز التنفسي، والممارسات الغذائية الآمنة، وغسل اليدين بالصابون والماء، أو فرك اليدين بمطهر كحولي، وتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، وتجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض زكام أو أنفلونزا بدون وقاية، وطلب الرعاية الطبية في حال الإصابة بحمى وسعال وصعوبة في التنفس، تجنب الملامسة المباشرة دون وقاية للحيوانات الحية والأسطح التي تلامسها الحيوانات، طهي الطعام جيدًا، وبالأخص اللحوم.



يشار إلى أن لجنة الصحة الصينية، قالت اليوم الأربعاء: إن عدد الوفيات إثر انتشار فيروس (كورونا) الجديد في بر الصين الرئيسي، وصل إلى 490 حالة حتى يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن يوم الاثنين.