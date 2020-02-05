موقع (القسام): تغريدة "مهمة" للناطق باسم الكتائب أبو عبيدة خلال الساعات المقبلة





ولم تذكر كتائب القسام، أية تفاصيل حول هذه التغريدة، فيما تسود قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية، حالة من التوتر في ظل إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من القطاع، ورد قوات الاحتلال بقصف عددٍ من المواقع التابعة للمقاومة.









رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الناطق باسم الكتائب، أبو عبيدة، سينشر تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات المقبلة.