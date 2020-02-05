"المرور" بغزة: حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية





وقالت إدارة المرور في تصريح صحفي: إن الحركة المرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.







وأكدت، أنه تم تسجيل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، أربعة حوادث سير نتج عنها إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



رام الله - دنيا الوطنكشفت إدارة المرور والنجدة، بغزة، حالة الطرق لصباح اليوم في قطاع غزة، اليوم الأربعاء.