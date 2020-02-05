الإعلان عن إصابة بانفلونزا الطيور في السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عن تسجيل إصابة بمرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في أحد مشاريع الدواجن في منطقة الرياض.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد "تمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على بؤرة الإصابة، بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع".



من جانبه، قال الدكتور عبد الله أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة: إن النوع الذي تم تسجيله (H5N8)، هو عترة تصيب الطيور فقط، ولا تنتقل إلى الإنسان، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.



​وأشار أبا الخيل إلى أن "هذه العترة تم تسجيلها في المملكة نهاية 2017، وتمت السيطرة عليها، ولا تشكل خطراً على الصحة العامة".



وقال المتحدث باسم الوزارة: إن فرق الطوارئ الميدانية توجهت إلى الموقع مباشرة، بعد بلاغ وارد لغرفة طوارئ الثروة الحيوانية، وباشرت تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8، وتمت السيطرة على بؤرة الإصابة.



وأكد أبا الخيل على جميع مشاريع الدواجن في المملكة، بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، فيما طالب المتحدث باسم الوزارة مربي الدواجن من المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديد خلال الفترة الحالية، وكذلك طالب بعدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية.