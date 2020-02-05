الإحصاء: ارتفاع نسبة كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.86% خلال ديسمبر 2019

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رام الله - دنيا الوطن

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، ارتفاعاً نسبته 3.86% خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018، حيث بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي 103.86 مقارنة بسنة الأساس 2018 = 100.



وأفاد الاحصاء الفلسطيني في تقرير وصل "دنيا الوطن"، ان أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، سجلت ارتفاعاً نسبته 22.62%، وأنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 3.88%، وأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 1.58%، بينما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 14.12%.



ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر كانون أول 2019



سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 0.18% خلال شهر كانون أول 2019 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 108.91 خلال شهر كانون أول 2019 مقارنة بـــ 108.72 خلال شهر تشرين ثاني 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).



حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية



سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 13.13% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.



كما سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 2.26% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.



في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 8.00% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة الصناعة.



وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 1.49% خلال شهر كانون أول 2019 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.



أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون أول 2019 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2019 أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.



من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة الملابس، صناعة الأثاث، صناعة منتجات التبغ، نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، صناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة المنتجات الغذائية.