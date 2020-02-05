شاهد: بيلوسي تُمزّق نسخة من خطاب ترامب أمام الكونغرس بعد رفضه مصافحتها

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، مقطع فيديو، لرئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وهي تقوم بتمزيق نسخة من أوراق خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن حالة الاتحاد.وبحسب قناة (سي إن بي سي) الأمريكية، فإن بيلوسي، قامت بتمزيق نسخة من الخطاب، الذي منحها ترامب إياه قبل الشروع في إلقائه.كما أظهرت لقطات مصورة بثتها العديد من القنوات الأمريكية والدولية، رفض الرئيس مصافحة رئيسة المجلس، فقامت بيلوسي فيما بعد بتمزيق نسخة من ملف الخطاب.هذا، وألقى الرئيس ترامب خطاباً في رسالته النقابية الثالثة، وتأتي بعد مناقشة استمرت أسبوعين في مجلس الشيوخ، حول ما إذا كان ينبغي إقالته من منصبه.