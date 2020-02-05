دولي

طالع آخر حصيلة لضحايا فيروس (كورونا) بالصين

طالع آخر حصيلة لضحايا فيروس (كورونا) بالصين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت لجنة الصحة الصينية: إن عدد الوفيات، إثر انتشار فيروس (كورونا) الجديد في بر الصين الرئيسي، وصل إلى 490 حالة حتى يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن يوم الاثنين.

وكانت كل الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد، وهو بؤرة تفشي الفيروس، فيما بلغ عدد حالات الوفاة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم 49 حالة، وفق وكالة (رويترز). 

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الثلاثاء أن التدابير المشددة، التي اتخذتها بكين للسيطرة على تفشي فيروس (كورونا) الجديد، حدت من انتشاره خارج حدود الصين، ما وفر فرصة سانحة لوقف تفشيه.

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