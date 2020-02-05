نتنياهو: حصلنا على إذن للتحليق في الأجواء السودانية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلاده حصلت على إذن؛ للتحليق في الأجواء السودانية، وذلك بعد يوم واحد من اجتماعه برئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في أوغندا.



وقال نتنياهو، وفق قناة (كان) الإسرائيلية: "حصلنا على تصريح للطيران فوق الأجواء السودانية، ويجب الانتهاء من بعض الأمور التقنية، لإغلاق هذه المسألة، والبدء باستخدام الأجواء السودانية".



ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، في وقت سابق، عن مصدر إسرائيلي بارز قوله: إن "لقاء نتنياهو مع برهان، استمر ساعتين، وإحدى المسائل التي نوقشت كانت إمكانية حصول الطائرات الإسرائيلية على تصريح مرور في المجال الجوي السوداني؛ لتقصير الرحلات الجوية من إسرائيل إلى أمريكا اللاتينية".



وأضاف المصدر بالقول: "كان أحد الطلبات السودانية من إسرائيل هو فتح أبوابها أمام واشنطن، وتشجيع الولايات المتحدة على إزالة السودان من قائمة الإرهاب، وقد أثار نتنياهو القضية إلى وزير الخارجية بومبيو خلال لقائهما في واشنطن الأسبوع الماضي".



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه التقى أمس برئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في أوغندا، لافتاً إلى أن اللقاء جاء من منطلق حفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني

وتحقيق مصالح شعبه.



وكان نتنياهو والبرهان التقيا سراً في عنتيبي بأوغندا في مقر الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، واتفقا على تطبيع العلاقات تدريجياً، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.



ويمثل الاجتماع تحولاً حاداً بين البلدين العدوين في الماضي، واللذين في حالة حرب، وقال نتنياهو بعد الاجتماع، إنه يعتقد أن السودان يسير في اتجاه جديد وإيجابي.

رام الله - دنيا الوطن