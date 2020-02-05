عربي

نتنياهو: حصلنا على إذن للتحليق في الأجواء السودانية

نتنياهو: حصلنا على إذن للتحليق في الأجواء السودانية
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلاده حصلت على إذن؛ للتحليق في الأجواء السودانية، وذلك بعد يوم واحد من اجتماعه برئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في أوغندا.

وقال نتنياهو، وفق قناة (كان) الإسرائيلية: "حصلنا على تصريح للطيران فوق الأجواء السودانية، ويجب الانتهاء من بعض الأمور التقنية، لإغلاق هذه المسألة، والبدء باستخدام الأجواء السودانية".

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، في وقت سابق، عن مصدر إسرائيلي بارز قوله: إن "لقاء نتنياهو مع برهان، استمر ساعتين، وإحدى المسائل التي نوقشت كانت إمكانية حصول الطائرات الإسرائيلية على تصريح مرور في المجال الجوي السوداني؛ لتقصير الرحلات الجوية من إسرائيل إلى أمريكا اللاتينية".

وأضاف المصدر بالقول: "كان أحد الطلبات السودانية من إسرائيل هو فتح أبوابها أمام واشنطن، وتشجيع الولايات المتحدة على إزالة السودان من قائمة الإرهاب، وقد أثار نتنياهو القضية إلى وزير الخارجية بومبيو خلال لقائهما في واشنطن الأسبوع الماضي".

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه التقى أمس برئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في أوغندا، لافتاً إلى أن اللقاء جاء من منطلق حفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني
 وتحقيق مصالح شعبه.

وكان نتنياهو والبرهان التقيا سراً في عنتيبي  بأوغندا في مقر الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، واتفقا على تطبيع العلاقات تدريجياً، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

ويمثل الاجتماع تحولاً حاداً بين البلدين العدوين في الماضي، واللذين في حالة حرب، وقال نتنياهو بعد الاجتماع، إنه يعتقد أن السودان يسير في اتجاه جديد وإيجابي.

أخبار ذات صلة

ماذا تُريد إسرائيل من السودان؟

ماذا تُريد إسرائيل من السودان؟

البرهان يكشف تفاصيل اجتماعه مع نتنياهو في أوغندا

البرهان يكشف تفاصيل اجتماعه مع نتنياهو في أوغندا

سلالتان إحداهما شديدة العدوى.. ظهور إنفلونزا الطيور في السعودية وفيتنام

سلالتان إحداهما شديدة العدوى.. ظهور إنفلونزا الطيور في السعودية وفيتنام

الملك سلمان يُطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله بالرئيس عباس

الملك سلمان يُطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله بالرئيس عباس

كشف تفاصيل اللقاء السري بين نتنياهو والبرهان بأوغندا

كشف تفاصيل اللقاء السري بين نتنياهو والبرهان بأوغندا

الحكومة السعودية: نؤكد دعم المملكة لجهود الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الحكومة السعودية: نؤكد دعم المملكة لجهود الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

متفوقاً على إسرائيل.. الجيش المصري تاسع أقوى جيش بالعالم

متفوقاً على إسرائيل.. الجيش المصري تاسع أقوى جيش بالعالم

البرلمان العربي يُقر قانوناً لحفظ الآثار العربية وحمايتها

البرلمان العربي يُقر قانوناً لحفظ الآثار العربية وحمايتها

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع نسبة كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.86% خلال ديسمبر 2019

الإحصاء: ارتفاع نسبة كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.86% خلال ديسمبر 2019

الجامعة العربية الأمريكية تُصدر بياناً حول تخصص &#34;دكتور البصريات&#34;

الجامعة العربية الأمريكية تُصدر بياناً حول تخصص "دكتور البصريات"

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين في قلقيلية ونابلس

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين في قلقيلية ونابلس

نقابة أطباء العيون تحذر من برنامج جديد تطرحه الجامعة العربية الأمريكية

نقابة أطباء العيون تحذر من برنامج جديد تطرحه الجامعة العربية الأمريكية

الاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين واللبنانيين: معًا من أجل إسقاط &#34;صفقة القرن&#34;

الاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين واللبنانيين: معًا من أجل إسقاط "صفقة القرن"

&#34;التربية&#34;و&#34;التعليم العالي&#34; تطلقان الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية

"التربية"و"التعليم العالي" تطلقان الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية

غنيم: تأمين مصادر مياه آمنة هدف أساسي في ظل التحديات

غنيم: تأمين مصادر مياه آمنة هدف أساسي في ظل التحديات

نتنياهو يكشف عن موعد ضم المستوطنات

نتنياهو يكشف عن موعد ضم المستوطنات

منوعات

شاهد: آخر ظهور للفنانة المصرية نادية لطفي

شاهد: آخر ظهور للفنانة المصرية نادية لطفي

وفاة الفنانة نادية لطفى بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة نادية لطفى بعد صراع مع المرض

بعد &#34;حمزة مون بيبي&#34; حساب جديد يورط دنيا بطمة

بعد "حمزة مون بيبي" حساب جديد يورط دنيا بطمة

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: &#34;سعيدة جداً&#34;

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: "سعيدة جداً"

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

عربي

نتنياهو: حصلنا على إذن للتحليق في الأجواء السودانية

نتنياهو: حصلنا على إذن للتحليق في الأجواء السودانية

البرهان يكشف تفاصيل اجتماعه مع نتنياهو في أوغندا

البرهان يكشف تفاصيل اجتماعه مع نتنياهو في أوغندا

سلالتان إحداهما شديدة العدوى.. ظهور إنفلونزا الطيور في السعودية وفيتنام

سلالتان إحداهما شديدة العدوى.. ظهور إنفلونزا الطيور في السعودية وفيتنام

الملك سلمان يُطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله بالرئيس عباس

الملك سلمان يُطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله بالرئيس عباس