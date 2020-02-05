ترامب: قاسم سليماني "جزار وظفه الإيرانيون لقتل الأبرياء"





وشدد ترامب، على أنه "كان يخطط بنشاط لهجمات جديدة، كما قام بتنظيم مقتل عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال، لذلك كانت أوامري واضحة بقتل قاسم سليماني، وذلك تم في عملية دقيقة".





وأضاف ترامب: "رسالتنا لإرهابي العالم واضحة: (لن تفلت من العدالة أبداً)"، متابعاً: "يجب على النظام الإيراني التخلي عن رغبته في الحصول على الأسلحة النووية".

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال خطاب حالة الاتحاد، الذي يلقيه الآن أمام الكونغرس الأمريكي: إن قاسم سليماني هو الجزار، الذي وظفه النظام الإيراني لقتل الأبرياء، لذلك كانت أوامري واضحة بقتله.وأضاف ترامب، "الجنرال الإيراني قاسم سليماني، أكبر إرهابي في العالم، وأكثر جزاري النظام الإيراني قسوة"، واصفاً سليماني بأنه "وحش قتل وجرح الآلاف من أفراد القوات الأمريكية بالعراق"، وفق وكالة (سبوتنك).