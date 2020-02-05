الجامعة العربية الأمريكية تُصدر بياناً حول تخصص "دكتور البصريات"

مقر الجامعة العربية الأمريكية

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت الجامعة العربية الأمريكية، عن استغرابها ما ورد في بيان نقابة اختصاصيي البصريات الفلسطينيين، بخصوص برنامج دكتور البصريات، مؤكدة: أنه تم الاجتماع مع النقابة عدة مرات، وأبدت تفهماً تاماً لأهمية هذا التخصص، وحاجة الوطن له.



وقالت الجامعة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن": "لقد كانوا معنا في نقاش مع جمعية العيون حول الموضوع، ودافعوا معنا عن حق أخصائي البصريات في تطوير مهامهم الوظيفية في خدمة المجتمع".



وأشارت الجامعة، إلى أن هذا البرنامج مطبق في العديد من دول العالم المتقدم، والولايات المتحدة واستراليا والسعودية، وغيرها، ومدته ست سنوات أكاديمية، تتيح للخريج اكتساب مهارات جديدة في تشخيص أمراض العيون والوقاية والرعاية الأولية للعيون.



وقالت الجامعة في بيانها: "يمكن لأخصائي البصريات الالتحاق بالبرنامج من خلال التجسير ودراسة مساقات عديدة في مجال العلوم الطبية والتدريب العملي"، مضيفة: "البرنامج جديد في فلسطين؛ لكنه غير جديد في العالم، كما أسلفنا، ونضيف بأن هذا البرنامج أظهر نجاعته في المجتمعات التي نفذ بها".



وتابعت بقولها: "من ناحية المسمى، فلا يمكن تغييره لأن هذا هو اسم الشهادة العالمي، ويمكن لأي شخص البحث والاطلاع على الجامعات العريقة التي تطرحه، ومسماه مثل مسمى دكتور صيدلي".



وأردفت قائلة: "أما من حيث الصلاحيات، فهذا يقع على مسؤولي نقابة البصريات، أن تحاول اعتماده من قبل وزارة الصحة؛ليتماشى مع ما يحدث في دول العالم المتطورة، علماً بأن النقاش يدور حالياً مع وزارة الصحة؛ لاعتماد صلاحيات مناسبة بالتشارك مع النقابات ذات العلاقة".