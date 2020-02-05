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شؤون فلسطينية

أول بلدة بالضفة الغربية تستبدل اليافطات العبرية بأخرى فلسطينية

أول بلدة بالضفة الغربية تستبدل اليافطات العبرية بأخرى فلسطينية
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
تحدث محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، عن تفاصيل قراره القاضي بإزالة اللافتات المكتوبة باللغة العبرية في المحافظة، والذي أصدره أمس الاثنين.

وقال كميل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لا يمكن الحديث عن الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي في ظل وجود يافطات عبرية بمدن الضفة الغربية، وكأنها تتحدث عن حالة تعايش بين المستوطنين والفلسطينيين". 

وأضاف كميل: "يجب أن نقاطعهم تماماً، ونوسع دائرة الاشتباك في إطار مقاومة شعبية مؤثرة، ولها علاقة بخسارة الاحتلال، ولا يجب أن نشتري منتجاتهم، ويجب أن نعزز مقاطعة المنتج الإسرائيلي والاستيطان والمستوطنين". 

وتابع كميل: "لا يستوي الحديث عن ضرورة مقاطعة منتجات الاستيطان في أوروبا والعالم في ظل وجود هذه المشاهد التي لا تتوافق مع تطلعاتنا وسياساتنا، وأهمها سياسة الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن الاحتلال، وقد بدأنا فعلياً بتنفيذ الخطة واستبدال اليافطات". 

وأول أمس الاثنين، أصدر محافظ سلفيت، قراراً صارماً، يلزم أصحاب المحلات التجارية، وجميع المنشآت في المحافظة بإزالة اليافطات المكتوبة باللغة العبرية، واستبدالها بالعربية خلال مدة أسبوع كأقصى حد.

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