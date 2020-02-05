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شؤون فلسطينية

تفاصيل النقاط الرئيسية الثلاثة لخطاب الرئيس عباس بمجلس الأمن الدولي

تفاصيل النقاط الرئيسية الثلاثة لخطاب الرئيس عباس بمجلس الأمن الدولي
الرئيس محمود عباس
خاص دنيا الوطن
كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، النقاط الرئيسية الثلاثة لخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن الدولي بعد عدة أيام.

وقال أبو يوسف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الرئيس عباس سيركز على ثلاث نقاط رئيسية أولها الرفض الكلي لصفقة القرن الأمريكية والمطالبة بالحقوق وفق القانون الدولي والشرعية الدولية والمنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة وخاصة عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أبو يوسف، النقطة الثانية تتمثل في التأكيد على القرارات الصادرة من مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة والتي لم ينفذ منها أي قرار أو سطر من سطورها وخاصة القرار الأخير 2334 المتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية". 

وتابع أبو يوسف: "النقطة الثالثة هي السعي الفلسطيني لأن يكون هناك مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية بما يحقق لنا إنهاء الاحتلال والوصول إلى حقوقه". 

يذكر أن الرئيس عباس سيشارك في الحادي عشر من الشهر الجاري بجلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطته للسلام المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن). 

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