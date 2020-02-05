قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين في قلقيلية ونابلس

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات، طالت أربعة مواطنين فلسطينيين، بالضفة الغربية.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين اثنين من بلدة عزون شرق قلقيلية.



وذكر شهود عيان للوكالة، أن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطنين محمود غناوي (40 عاماً)، وعبد الهادي شبيطة (35 عاماً)، من بلدة عزون بعد مداهمه منزليهما.



إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين: أحدهما أسير محرر من مدينة نابلس.



وبحسب الوكالة، فقد أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صلاح الدين دويكات، من منطقة عسكر البلد شرقاً، والأسير المحرر ساهر جبر حمايل، من بلدة بيتا جنوبا، عقب مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما.