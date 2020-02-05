شؤون فلسطينية

ملادينوف: تحديات كثيرة تقف أمام انجاز التفاهمات بين إسرائيل وحماس

ملادينوف: تحديات كثيرة تقف أمام انجاز التفاهمات بين إسرائيل وحماس
نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
أكد نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، أن هناك تحديات عديدة لإنجاز تفاهمات بين إسرائيل وحركة حماس، معتبراً أن المهم هو إيجاد حل سياسي، يكون ممكنا فقط عندما يكون هناك اتحاد بين الفصائل الفلسطينية.

تصريح ملادينوف جاء خلال مداخلة هاتفية في المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي، أجراها معه العميد في الاحتياط "أودي ديكل" تحت عنوان "الحلول لغزة".  

قال ملادينوف: "إن الجهد الرئيسي لنا في الأعوام الماضية كان منع الحرب في غزة"، بحسب ما جاء على موقع (عكا). 

وأضاف: "إن تنفيذ عمل عسكري في غزة معد من أجل إسقاط حكم حماس، سيؤدي على ما يبدو إلى نزاعٍ صعبٍ أكثر مما كان في عام 2014، ومن المؤكد أن إسرائيل لا تريد أن تصبح غزة مثل الصومال"، مردفا بقوله: "إن فصلٌ بين إسرائيل وغزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية تتفجر في وجه إسرائيل". 

وتطرق المسؤول الأممي، لخطة السلام للرئيس الأميركي دونالد ترامب،: "قائلاً إن الحديث يدور عن نموذج مبكر للتقدير ما إن باقي العالم سيتبنى هذا التغيير، ولا يبدو لي بأنها يمكن أن تستخدم لأساس اتفاق إسرائيلي فلسطيني بسبب رفضها من قِبل الفلسطينيين، والمفاوضات ستكون غير ممكنة إذا قامت إسرائيل بخطوات ضم أحادي الجانب". 

وأكد أنه يتوجب مشاهدة ما إن كان الاقتراح سيؤدي إلى تغيير طبيعة العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وماذا سيكون موقف القمة العربية وموقف مجلس الأمن، وأنا آمل ألا تعرقل الأيام القريبة القادمة إمكانية حل سياسي للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين- قال المبعوث الأممي ميلادينوف.

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