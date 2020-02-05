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شؤون فلسطينية

(الائتلاف) ينطلق بشعار (كلنا مصوتون) لحث العرب على التصويت بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة

(الائتلاف) ينطلق بشعار (كلنا مصوتون) لحث العرب على التصويت بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة
صورة ارشيفية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
بخطوة جديدة في الاتجاه الصحيح، قررت مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الناشطة في المجتمع العربي، بدء حملة جديدة باسم (الائتلاف) لرفع نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة في الثاني من آذار/ مارس 2020 في صفوف المواطنين العرب خلال الانتخابات الإسرائيلية، وحث المواطنين العرب على ممارسة حقهم بالتأثير، وذلك من أجل إحراز تقدم لتحصيل حقوقهم.

للوقوف على تفاصيل الموضوع تواصلت "دنيا الوطن" مع سامر سويد، مدير المركز العربي للتخطيط البديل، الذي أوضح أن (الائتلاف) جاء استمراراً لائتلاف 17/9 المكون من عشر مؤسسات مجتمع مدني، وبرئاسة المركز العربي للتخطيط، نظم مئات النشاطات، ووزع خلاله عشرات الآلاف من المواد الإعلامية، التي ساهمت بتحفيز الناس على المشاركة في العملية الانتخابية السابقة، وأخذ دور إيجابي من أجل التأثير على تحصيل حقوقهم الأساسية والمشروعة.

وأضاف سويد: "قررنا بالتزامن مع الانتخابات الجديدة، تشكيل (الائتلاف)، بعد النجاح العربي الكبير خلال الانتخابات الإسرائيلية الماضية، وقد ظهر هذا النجاح في كل نتائج الاستطلاعات، والحملة نفسها أسهمت في رفع نسبة التصويت لدى العرب، وتم البحث على تأثير الحملة بشكل خاص، حتى إننا حصلنا على جائزة تقدير من معهد جامعي بالولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار إلى أن الحملة الجديدة، ما زالت في بدايتها، حيث عقد خلال الأسبوع الماضي في مدينة الناصرة، اجتماع تنسيقي بمشاركة العديد من الجمعيات والمؤسسات الناشطة في المجتمع العربي للتباحث في سبل العمل من أجل رفع نسبة التصويت، وتم تغيير اسم صفحة (فيسبوك) الخاصة بالحملة القديمة، وخلال الأيام المقبلة ستُوضع اللافتات بالشوارع العامة، وتُنشر بعض الأفلام الدعائية.

وكشف عن أن التركيز خلال الحملة، سيكون على الزيارات المكثفة لعشرات آلاف المنازل العربية، مضيفاً "شعارنا سيكون (كلنا مصوتون) وخطابنا؛ بأننا كجماعة لدينا قوة انتخابية، يجب أن نُترجمها بتصويتنا بنسبة إذا مش أكثر على الأقل مشابهة لنسبة التصويت في المجتمع اليهودي".

وأكد أن ممثلي الجمعيات المشاركة في الائتلاف، اتفقوا على بذل جهود إضافية؛ للوصول إلى المتقاعسين عن التصويت، ودق أبوابهم، وإقناعهم بأهمية مشاركتهم السياسية والاجتماعية والمساهمة في رفع نسبة المصوتين.

وأكمل: كل الأقليات في العالم، ترى أن الانتخابات فرصة للتغيير، لدينا العكس، هناك جزء ينادي بمقاطعة الانتخابات بشكل كامل، وجزء لا يذهب للتصويت، نحن متأكدون بأننا نملك قوة انتخابية هائلة، ونملك 17% من أصحاب حق الاقتراع، يعني ما يقارب 20 مقعداً في (كنيست).

وشدد على ضرورة حصول الوسط العربي بالمجتمع الإسرائيلي على 20 مقعداً بـ (كنيست)، مشيراً إلى أن هناك توقعات بأن تصل نسبة التصويت إلى 65% أي ارتفاع بنسبة 6% عن الانتخابات الماضية، وهو هدف الحملة، وما تسعى إليه.

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