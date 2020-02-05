شاهد: "الزراعة الآمنة".. مشروع تنفذه جامعة الأزهر بغزة

تنفذ جامعة الأزهر بغزة، منذ نحو ثلاث سنوات، مشروع "الزراعة الآمنة" وذلك بتمويل من مؤسسة الإعانة الإسلامية - فرنسا.





وتقول منسقة المشروع، م.نداء صالح في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن المشروع أطلق عليه "تعزيز صمود المجتمعات من خلال تطوير مجتمعات الزراعة الآمنة".





وأضافت: "المشروع الآن في المرحلة الثالثة ويستهدف 150 مزارعاً، 75 منهم من مزارعي الأبقار، والباقي مزارعو محاصيل زراعية.





وتابعت صالح: هذا النظام يستند على تطوير نظام الزراعة الآمنة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، من وزارات، ومؤسسات معنية بالزراعة، ومن خلال ذلك تم تصميم وسم يحمل شعار جامعة الأزهر للمنتجات الزراعية الآمنة.





وقالت منسقة المشروع: إن المشروع بدأ في بداية عام 2017، واختيار المزارعين يتم بمعايير واضحة ومحددة، وأبرزها طبيعة المكان والأرض، وبعد اختيار المزارعين، نقوم بارشادات زراعية، ونقوم بتدريب المزارع على النظام.





من جهته، يقول المزارع مدحت صبح: إن زراعة المحاصيل بالطريقة الآمنة، نقوم بحراثة الأرض وتنعيمها، ونستخدم السماد البلدي، وأيضا نعقم الأرض بحرارة الشمس.





وأضاف في تصريحات لـ"دنيا الوطن": نقوم بزراعة الأشتال ويجب أن تكون نظيفة بعيدة عن الأمراض، مشدداً على أن الزراعة الآمنة تقوم على رش مبيدات آمنة.





وضمن نشاطات المشروع، تم زراعة عشرات الدونمات من المحاصيل المختلفة والتي تشمل: ( الطماطم ، الخيار، الباذنجان ، الفلفل، البطاطس، البروكلي، البنجر) وذلك تبعاً لإجراءات الزراعة الآمنة، وتحت اشراف المهندسين الزراعيين العاملين في المشروع.

كما تم انشاء نظام للطاقة الشمسية يساعد في تشغيل وحدة تصنيع الألبان وبعض المعدات والأجهزة التابعة للمركز، في ظل العجز في جدول الكهرباء بقطاع غزة، واستهدف المشروع مزارعي المحاصيل ومربي الأبقار من مختلف محافظات قطاع غزة، حيث تم توزيع المدخلات الزراعية على المزارعين والتي تشمل ( المبيدات الحشرية ، الأشتال، الأسمدة العضوية، الأعلاف)، بالإضافة الى تقديم الخدمات الارشادية وتدريب المزارعين حول إجراءات الزراعة الآمنة.





وتسعى كلية الزراعة والبيئة في جامعة الأزهر، من خلال المشروع الى نشر مفهوم الزراعة الآمنة لدى أكبر عدد من العاملين في القطاع الزراعي، انطلاقاً من رسالتها التنموية في نشر المعرفة والتقنيات الزراعية الحديثة التي تساهم في وجود قطاع زراعي أكثر صموداً واستدامة، حيث يلعب القطاع الزراعي دوراً مباشر في إنتاج الغذاء وتوليد الدخل وبالتالي تحسين سبل عيش العاملين فيه.









خاص دنيا الوطن