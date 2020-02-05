شؤون فلسطينية

منخفض "قطبي" الجمعة.. تفاصيل الحالة الجوية في الأيام المقبلة

منخفض "قطبي" الجمعة.. تفاصيل الحالة الجوية في الأيام المقبلة
منخفض جوي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلاً نهاراً حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبيا إلى بارد، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً نهاراً، وفي ساعات الليل تسقط أمطار متفرقة على فترات خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لذا يصبح الجو شديد البرودة وماطراً وعاصفاً، وتسقط أمطار متفرقة بمشيئة الله على فترات على معظم المناطق تشتد خلال ساعات المساء والليل وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرَد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر عالي ارتفاع الموج.

يوم السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لذا يستمر الجو شديد البرودة وماطراً وعاصفاً، وتسقط الأمطار بمشيئة الله على كافة المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر عالي ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الافقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 16-10 16-7 10-4 بيت لحم 16-10 16-7 10-4
رام الله والبيرة 15-9 15-6 9-3 طولكرم 20-12 20-10 14-7
نابلس 18-10 18-8 12-5 قلقيلية 20-12 20-10 14-7
جنين 21-11 21-9 14-6 سلفيت 16-10 16-7 10-4
طوباس 21-11 21-9 14-6 روابي 18-10 18-8 12-5
الخليل 15-9 15-6 8-2 غزه 21-13 21-12 15-9
أريحا 23-13 23-11 17-9 خانيونس 21-13 21-12 15-9
الأغوار الشمالية 21-11 21-9 15-7 رفح 22-12 22-11 16-8

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