الضحايا بارتفاع.. تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنقالت السلطات الصينية اليوم: إنه تم تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في إقليم هوبي يوم الثلاثاء.وذكر التلفزيون الصيني، أنه بهذه الزيادة فإن حصيلة ضحايا فيروس (كورونا) ارتفعت إلى 479، وفق ما نقلت قناة (العربية).