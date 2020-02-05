عاجل

  • سماع دوي انفجارات قوية في خانيونس جراء استهداف موقع بعدد من الصواريخ غرب المدينة

  • استهداف موقع القادسية غربي خانيونس بعدد من الصواريخ

  • استهداف موقع للمقاومة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة

  • حدشوت بتاخون سدي: بدأ الجيش بمهاجمة أهداف في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ

  • دوي انفجار قوي جنوب قطاع غزة

دولي

الضحايا بارتفاع.. تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الضحايا بارتفاع.. تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
قالت السلطات الصينية اليوم: إنه تم تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في إقليم هوبي يوم الثلاثاء.

وذكر التلفزيون الصيني، أنه بهذه الزيادة فإن حصيلة ضحايا فيروس (كورونا) ارتفعت إلى 479، وفق ما نقلت قناة (العربية).


أخبار ذات صلة

مزحة راكب حول فيروس &#34;كورونا&#34; تتسبب بعودة طائرة لمطار إقلاعها

مزحة راكب حول فيروس "كورونا" تتسبب بعودة طائرة لمطار إقلاعها

الخارجية الاسرائيلية تعلق على رفض الاتحاد الأوروبي &#34;صفقة القرن&#34;

الخارجية الاسرائيلية تعلق على رفض الاتحاد الأوروبي "صفقة القرن"

ماكرون يتهم روسيا بـ &#34;مراجعة&#34; تاريخ الحرب العالمية الثانية

ماكرون يتهم روسيا بـ "مراجعة" تاريخ الحرب العالمية الثانية

زعيم المعارضة يطالب بريطانيا بتوضيح عاجل لموقفها من &#34;صفقة ترمب&#34;

زعيم المعارضة يطالب بريطانيا بتوضيح عاجل لموقفها من "صفقة ترمب"

الصحة العالمية: فيروس (كورونا) ليس وباءً عالميًا

الصحة العالمية: فيروس (كورونا) ليس وباءً عالميًا

الصحة العالمية: الكمامات لا تحمي 100%

الصحة العالمية: الكمامات لا تحمي 100%

أردوغان: لن نسمح للنظام السوري كسب أراضي إدلب

أردوغان: لن نسمح للنظام السوري كسب أراضي إدلب

الرئيس الإيراني: سنلتزم بتعهداتنا حال التزام أطراف الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني: سنلتزم بتعهداتنا حال التزام أطراف الاتفاق النووي

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نقابة أطباء العيون تحذر من برنامج جديد تطرحه الجامعة العربية الأمريكية

نقابة أطباء العيون تحذر من برنامج جديد تطرحه الجامعة العربية الأمريكية

الاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين واللبنانيين: معًا من أجل إسقاط &#34;صفقة القرن&#34;

الاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين واللبنانيين: معًا من أجل إسقاط "صفقة القرن"

&#34;التربية&#34;و&#34;التعليم العالي&#34; تطلقان الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية

"التربية"و"التعليم العالي" تطلقان الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية

غنيم: تأمين مصادر مياه آمنة هدف أساسي في ظل التحديات

غنيم: تأمين مصادر مياه آمنة هدف أساسي في ظل التحديات

&#34;الديمقراطية&#34;: ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من &#34;رؤية ترامب&#34;

"الديمقراطية": ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من "رؤية ترامب"

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

منوعات

وفاة الفنانة نادية لطفى بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة نادية لطفى بعد صراع مع المرض

بعد &#34;حمزة مون بيبي&#34; حساب جديد يورط دنيا بطمة

بعد "حمزة مون بيبي" حساب جديد يورط دنيا بطمة

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: &#34;سعيدة جداً&#34;

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: "سعيدة جداً"

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ&#34;المشرشفة&#34;.. والأخيرة ترد: &#34;غنم&#34;

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ"المشرشفة".. والأخيرة ترد: "غنم"

عربي

سلالتان إحداهما شديدة العدوى.. ظهور إنفلونزا الطيور في السعودية وفيتنام

سلالتان إحداهما شديدة العدوى.. ظهور إنفلونزا الطيور في السعودية وفيتنام

الملك سلمان يُطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله بالرئيس عباس

الملك سلمان يُطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله بالرئيس عباس

كشف تفاصيل اللقاء السري بين نتنياهو والبرهان بأوغندا

كشف تفاصيل اللقاء السري بين نتنياهو والبرهان بأوغندا

الحكومة السعودية: نؤكد دعم المملكة لجهود الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الحكومة السعودية: نؤكد دعم المملكة لجهود الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية