صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة





وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن اعتراض صاروخ أُطلق من غزة، قرب "نتيفوت".



وكانت (القناة 13) الإسرائيلية، قالت أول أمس الاثنين: إن الجيش قرر تعزيز نشر منظومة "القبة الحديدية" على الحدود الجنوبية.



يأتي ذلك بعدما شهدت الأيام القليلة الماضية، إطلاق صواريخ من قطاع غزة، صوب "غلاف غزة"، فيما كانت طائرات الاحتلال ترد على إطلاق الصواريخ، بقصف مناطق متفرقة من القطاع.



وكان موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية، قال يوم الأحد: إن النظام الأمني، يستعد ​​لاحتمال توتر الأوضاع مع قطاع غزة.



وقال القطب البارز في حزب (أزرق أبيض)، غابي أشكنازي تصريحات أمس الثلاثاء، نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: إنه تم إطلاق أكثر من 1000 صاروخ من غزة في العام الماضي، وكنا يوم السبت في "سديروت" وسمعنا السكان.



وأضاف: "الهدوء التام مطلوب لسكان الجنوب لأنهم يستحقون أن يعيشوا حياة طبيعية، الشيء المفقود في الجنوب هو الردع"، وفق تعبيره.



يتبع..



رام الله - دنيا الوطندوت صفارات الإنذار هذه الليلة في مناطق غلاف غزة، فيما سمع دوي انفجارات وفق وسائل إعلام إسرائيلية.