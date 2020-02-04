دولي

مزحة راكب حول فيروس "كورونا" تتسبب بعودة طائرة لمطار إقلاعها

مزحة راكب حول فيروس "كورونا" تتسبب بعودة طائرة لمطار إقلاعها
رام الله - دنيا الوطن
اضطرت طائرة ركاب أقلعت من مدينة تورونتو الكندية متجهة إلى جامايكا للعودة لمطار تورونتو، بسبب محاولة ممازحة سخيفة من أحد الركاب حول فيروس كورونا.

وقالت شرطة تورونتو إن "الرجل أزعج الركاب أثناء الرحلة حيث وقف من مكانه فجأة ليعلن أنه زار الصين قبل قليل وأصابه هناك فيروس كورونا" بحسب (رويترز).

وأضافت الشرطة أن قائد الطائرة قرر العودة إلى تورونتو بعدما أبلغه الطاقم بما قاله هذا الراكب.

وفور هبوط الطائرة التي كانت تقل 243 شخصا، فحص فريق طبي الرجل وخلص إلى أنه ليس مصابا بهذا الفيروس.

وألقت الشرطة القبض على الرجل وهو يبلغ 29 عاما بتهمة الإخلال بالنظام العام ليمثل أمام المحكمة في 9 مارس المقبل.

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