عاجل

  • 0404: إصابة طفيفة أثناء الهروب إلى الملاجئ في نتيفوت

  • التلفزيون الصيني: حصيلة ضحايا فيروس (كورونا) ترتفع إلى 479

  • الإعلام الإسرائيلي: اعتراض صاروخ بالقرب من نتيفوت

  • السلطات الصينية: تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي يوم الثلاثاء

شؤون فلسطينية

الاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين واللبنانيين: معًا من أجل إسقاط "صفقة القرن"

الاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين واللبنانيين: معًا من أجل إسقاط "صفقة القرن"
رام الله - دنيا الوطن
تعزيزًا للجبهة الثقافية العربية في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني على القضية الفلسطينية تحت مسمى صفقة القرن، وبدعوة مشتركة من اتحاد الكتاب اللبنانيين، واللجنة التحضيرية لفرع لبنان في اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين انعقد لقاء ثقافي في قاعة الشهيد أبو علي مصطفى، في مخيم مار الياس، وذلك يوم الثلاثاء في 4/2/2020.

وقد حضر اللقاء عدد من الكتاب والصحافيين اللبنانيين والفلسطينيين، وممثلو الفصائل الفلسطينية، والأحزاب اللبنانية، والمؤسسات الأهلية، ووسائل الإعلام.

وقد استهل اللقاء بكلمة لعضو اللجنة التحضيرية لفرع لبنان الكاتب حمزة البشتاوي، أكد فيها أحقية الفلسطينيين بأرضهم، وأهمية دور القلم في مواجهة ما يسمى بصفقة القرن.
ثم بالنشيدين اللبناني والفلسطيني، ثم كانت كلمة لأمين عام اتحاد الكتاب اللبنانيين الأستاذ الدكتور محمد توفيق بو علي، أكد فيها رفضه والاتحاد لصفقة القرن، ودعا إلى تحمل الكتاب والأدباء المسؤولية بالقلم المقاوم، وتوعية الناس حول المخاطر الكبرى التي تحملها هذه المؤامرة ضد شعوبنا، وخاصة في لبنان وفلسطين، حيث إن رفض المؤامرة يعني التمسك بحق العودة ورفض التوطين.

ثم كانت مداخلة لعضو اللجنة التحضيرية لفرع لبنان الدكتورة انتصار الدنان،  قالت فيها:" لقد سبقت هذه الجريمة عشرات الجرائم، وكانت قبل هذه الخطة مئات الخطط. وفي كل مرة وقف شعبنا بإرادة لا تلين، مسنودًا من جماهير الأمة وقوى الخير والعدالة في العالم، ليسقط كل مؤامرة على حقوقه. وهو اليوم في ذات الموقع، وهو اليوم يقاوم، مدركًا ومتيقنًا أن المقاومة هي السبيل الوحيد المتاح أمامه. هذه هي خلاصة تجربته الطويلة، وهذه حقيقة علمية أيضًا.. لقد قالوا إن أرضنا بلا شعب، وقالوا من هم الفلسطينيون، منكرين وجودنا، وفي كل مرة لم يكن الإقرار بهذا الوجود ووعيه بشكل واضح، إلا من خلال المقاومة والصمود والتحدي.

ما دمنا نقاوم فإن الصفقة سوف تسقط، ولا خيار لنا إلا في إسقاطها.. وإن كانوا يريدون اختبارنا من جديد، فسوف تصلهم الإجابة محمولة على دمنا وتضحياتنا، محمولة على إرادة شعب لا ينكسر ولن يلين.

ثم كانت مداخلات لكل من الأدباء اللبنانيين والفلسطينيين: الأستاذ حبيب قانصو، والأستاذ سهيل الناطور، والدكتور إلياس زغيب، والأستاذ هيثم أبو الغزلان، ومدير الأخبار في قناة المنار، محمد شري، والأستاذ أحمد الحاج، والأستاذ إدريس الصالح، والأستاذ مروان عبد العال.

أخبار ذات صلة

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

&#34;التربية&#34;و&#34;التعليم العالي&#34; تطلقان الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية

"التربية"و"التعليم العالي" تطلقان الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية

غنيم: تأمين مصادر مياه آمنة هدف أساسي في ظل التحديات

غنيم: تأمين مصادر مياه آمنة هدف أساسي في ظل التحديات

نتنياهو يكشف عن موعد ضم المستوطنات

نتنياهو يكشف عن موعد ضم المستوطنات

&#34;الديمقراطية&#34;: ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من &#34;رؤية ترامب&#34;

"الديمقراطية": ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من "رؤية ترامب"

الأمم المتحدة: ملتزمون تماماً بحل ينص على إقامة دولتين

الأمم المتحدة: ملتزمون تماماً بحل ينص على إقامة دولتين

الرئيس عباس: سأتوجه لمجلس الأمن في 11 الجاري لإلقاء كلمة مهمة

الرئيس عباس: سأتوجه لمجلس الأمن في 11 الجاري لإلقاء كلمة مهمة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين واللبنانيين: معًا من أجل إسقاط &#34;صفقة القرن&#34;

الاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين واللبنانيين: معًا من أجل إسقاط "صفقة القرن"

&#34;التربية&#34;و&#34;التعليم العالي&#34; تطلقان الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية

"التربية"و"التعليم العالي" تطلقان الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية

غنيم: تأمين مصادر مياه آمنة هدف أساسي في ظل التحديات

غنيم: تأمين مصادر مياه آمنة هدف أساسي في ظل التحديات

&#34;الديمقراطية&#34;: ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من &#34;رؤية ترامب&#34;

"الديمقراطية": ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من "رؤية ترامب"

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

المالكي: إدانة بلجيكا للاستيطان صفعة لـ (صفقة القرن)

المالكي: إدانة بلجيكا للاستيطان صفعة لـ (صفقة القرن)

منوعات

وفاة الفنانة نادية لطفى بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة نادية لطفى بعد صراع مع المرض

بعد &#34;حمزة مون بيبي&#34; حساب جديد يورط دنيا بطمة

بعد "حمزة مون بيبي" حساب جديد يورط دنيا بطمة

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: &#34;سعيدة جداً&#34;

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: "سعيدة جداً"

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ&#34;المشرشفة&#34;.. والأخيرة ترد: &#34;غنم&#34;

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ"المشرشفة".. والأخيرة ترد: "غنم"

عربي

سلالتان إحداهما شديدة العدوى.. ظهور إنفلونزا الطيور في السعودية وفيتنام

سلالتان إحداهما شديدة العدوى.. ظهور إنفلونزا الطيور في السعودية وفيتنام

الملك سلمان يُطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله بالرئيس عباس

الملك سلمان يُطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله بالرئيس عباس

كشف تفاصيل اللقاء السري بين نتنياهو والبرهان بأوغندا

كشف تفاصيل اللقاء السري بين نتنياهو والبرهان بأوغندا

الحكومة السعودية: نؤكد دعم المملكة لجهود الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الحكومة السعودية: نؤكد دعم المملكة لجهود الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية