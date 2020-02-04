شؤون فلسطينية

"التربية"و"التعليم العالي" تطلقان الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية

"التربية"و"التعليم العالي" تطلقان الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، من قلب جامعة القدس، اليوم، فعاليات الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة، إذ تنظم الوزارتان هذه الأيام بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي.

واستقبلت جامعة القدس، في اليوم الأول لافتتاح فعاليات الأيام الإرشادية، ما يقارب 1500 من طلبة الثانوية العامة في مدارس محافظة القدس وضواحيها، إذ تهدف هذه الأيام لتعريف الطلبة بالجامعات الفلسطينية والتخصصات المناسبة لهم.

من جانبه، رحّب النائب التنفيذي لرئيس جامعة القدس أ.د. حسن دويك بالحضور، مؤكداً على أهمية هذا اليوم لتعريف طلبة الثانوية العامة بجامعة القدس وبرامجها المتنوعة، داعياً الطلبة للتعرف على جميع برامج الجامعة لاختيار الأنسب لهم وبما يحدد مستقبلهم، مشيداً بجهود وزارتي التربية والتعليم العالي ودعم شركة جوال لإنجاح هذا الحدث المهم.

من جهته، أكد مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية محمد حواش أن سبب اختيار جامعة القدس لافتتاح الأيام الإرشادية يعود إلى رمزيتها الوطنية، ودعماً لها في وجه التحديات التي تواجهها، مشيداً ببرامج جامعة القدس، معبراً عن أمله في أن يستفيد الطلبة من هذه الأيام ويتعرفون عن قرب على البرامج التي تقدمها الجامعات، لافتاً إلى الحرص الذي توليه "التربية" على صعيد إرشاد الطلبة وتوعيتهم بضرورة اختيار التخصصات المناسبة.

من جانبه، أكد مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التعليم العالي رائد بركات أهمية عقد هذه الأيام الإرشادية، بما يجسد حرص الوزارة على تقديم الإرشاد اللازم لطلبة الثانوية العامة؛ خاصةً من حيث اختيار التخصصات المناسبة التي يحتاجها سوق العمل، معبراً عن اعتزازه بإطلاق هذه الأيام من قلب المدينة المقدسة.

وفي كلمة شركة جوال، قال علاء حجازي: "نفتتح الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة من قلب جامعة القدس؛ جامعة العاصمة، ونشيد بالمستويات العالية التي يتمتع بها طلبة جامعة القدس في مختلف تخصصاتهم، ونفخر بشراكتنا مع وزارتي التربية والتعليم العالي والمؤسسات التعليمية".

وشملت فعاليات اليوم الإرشادي في جامعة القدس؛ فقرات تعريفية ببرامج جامعة القدس، والتي صُممت خصيصاً لهم ضمن برنامج منظم ومتنوع، كما شاركت عدد من الجامعات والكليات في عروض حول برامجها التعليمية وقدّمت النشرات الإرشادية حول ذلك، إضافة لاشتمال الفعاليات على فقرات ترفيهية متنوعة قدمتها جامعة القدس.

يُشار إلى أن جامعة القدس استضافت خلال الأعوام السابقة الآلاف من طلبة الثانوية العامة في الأيام الإرشادية؛ ومن مختلف محافظات الوطن لتعريفهم ببرامج جامعة القدس والحياة الجامعية فيها، كما وتنظم العديد من الفعاليات المتنوعة لهم خلال العام الدراسي.

أخبار ذات صلة

غنيم: تأمين مصادر مياه آمنة هدف أساسي في ظل التحديات

غنيم: تأمين مصادر مياه آمنة هدف أساسي في ظل التحديات

نتنياهو يكشف عن موعد ضم المستوطنات

نتنياهو يكشف عن موعد ضم المستوطنات

&#34;الديمقراطية&#34;: ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من &#34;رؤية ترامب&#34;

"الديمقراطية": ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من "رؤية ترامب"

الأمم المتحدة: ملتزمون تماماً بحل ينص على إقامة دولتين

الأمم المتحدة: ملتزمون تماماً بحل ينص على إقامة دولتين

الرئيس عباس: سأتوجه لمجلس الأمن في 11 الجاري لالقاء كلمة هامة

الرئيس عباس: سأتوجه لمجلس الأمن في 11 الجاري لالقاء كلمة هامة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34;و&#34;التعليم العالي&#34; تطلقان الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية

"التربية"و"التعليم العالي" تطلقان الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية

غنيم: تأمين مصادر مياه آمنة هدف أساسي في ظل التحديات

غنيم: تأمين مصادر مياه آمنة هدف أساسي في ظل التحديات

&#34;الديمقراطية&#34;: ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من &#34;رؤية ترامب&#34;

"الديمقراطية": ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من "رؤية ترامب"

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

المالكي: إدانة بلجيكا للاستيطان صفعة لـ (صفقة القرن)

المالكي: إدانة بلجيكا للاستيطان صفعة لـ (صفقة القرن)

وزيرة الصحة: مستمرون في طريق توطين الخدمات الصحية

وزيرة الصحة: مستمرون في طريق توطين الخدمات الصحية

منوعات

وفاة الفنانة نادية لطفى بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة نادية لطفى بعد صراع مع المرض

بعد &#34;حمزة مون بيبي&#34; حساب جديد يورط دنيا بطمة

بعد "حمزة مون بيبي" حساب جديد يورط دنيا بطمة

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: &#34;سعيدة جداً&#34;

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: "سعيدة جداً"

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ&#34;المشرشفة&#34;.. والأخيرة ترد: &#34;غنم&#34;

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ"المشرشفة".. والأخيرة ترد: "غنم"

عربي

سلالتان إحداهما شديدة العدوى.. ظهور إنفلونزا الطيور في السعودية وفيتنام

سلالتان إحداهما شديدة العدوى.. ظهور إنفلونزا الطيور في السعودية وفيتنام

الملك سلمان يُطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله بالرئيس عباس

الملك سلمان يُطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله بالرئيس عباس

كشف تفاصيل اللقاء السري بين نتنياهو والبرهان بأوغندا

كشف تفاصيل اللقاء السري بين نتنياهو والبرهان بأوغندا

الحكومة السعودية: نؤكد دعم المملكة لجهود الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الحكومة السعودية: نؤكد دعم المملكة لجهود الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية