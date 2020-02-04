"التربية"و"التعليم العالي" تطلقان الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، من قلب جامعة القدس، اليوم، فعاليات الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة، إذ تنظم الوزارتان هذه الأيام بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي.



واستقبلت جامعة القدس، في اليوم الأول لافتتاح فعاليات الأيام الإرشادية، ما يقارب 1500 من طلبة الثانوية العامة في مدارس محافظة القدس وضواحيها، إذ تهدف هذه الأيام لتعريف الطلبة بالجامعات الفلسطينية والتخصصات المناسبة لهم.



من جانبه، رحّب النائب التنفيذي لرئيس جامعة القدس أ.د. حسن دويك بالحضور، مؤكداً على أهمية هذا اليوم لتعريف طلبة الثانوية العامة بجامعة القدس وبرامجها المتنوعة، داعياً الطلبة للتعرف على جميع برامج الجامعة لاختيار الأنسب لهم وبما يحدد مستقبلهم، مشيداً بجهود وزارتي التربية والتعليم العالي ودعم شركة جوال لإنجاح هذا الحدث المهم.



من جهته، أكد مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية محمد حواش أن سبب اختيار جامعة القدس لافتتاح الأيام الإرشادية يعود إلى رمزيتها الوطنية، ودعماً لها في وجه التحديات التي تواجهها، مشيداً ببرامج جامعة القدس، معبراً عن أمله في أن يستفيد الطلبة من هذه الأيام ويتعرفون عن قرب على البرامج التي تقدمها الجامعات، لافتاً إلى الحرص الذي توليه "التربية" على صعيد إرشاد الطلبة وتوعيتهم بضرورة اختيار التخصصات المناسبة.



من جانبه، أكد مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التعليم العالي رائد بركات أهمية عقد هذه الأيام الإرشادية، بما يجسد حرص الوزارة على تقديم الإرشاد اللازم لطلبة الثانوية العامة؛ خاصةً من حيث اختيار التخصصات المناسبة التي يحتاجها سوق العمل، معبراً عن اعتزازه بإطلاق هذه الأيام من قلب المدينة المقدسة.



وفي كلمة شركة جوال، قال علاء حجازي: "نفتتح الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة من قلب جامعة القدس؛ جامعة العاصمة، ونشيد بالمستويات العالية التي يتمتع بها طلبة جامعة القدس في مختلف تخصصاتهم، ونفخر بشراكتنا مع وزارتي التربية والتعليم العالي والمؤسسات التعليمية".



وشملت فعاليات اليوم الإرشادي في جامعة القدس؛ فقرات تعريفية ببرامج جامعة القدس، والتي صُممت خصيصاً لهم ضمن برنامج منظم ومتنوع، كما شاركت عدد من الجامعات والكليات في عروض حول برامجها التعليمية وقدّمت النشرات الإرشادية حول ذلك، إضافة لاشتمال الفعاليات على فقرات ترفيهية متنوعة قدمتها جامعة القدس.



يُشار إلى أن جامعة القدس استضافت خلال الأعوام السابقة الآلاف من طلبة الثانوية العامة في الأيام الإرشادية؛ ومن مختلف محافظات الوطن لتعريفهم ببرامج جامعة القدس والحياة الجامعية فيها، كما وتنظم العديد من الفعاليات المتنوعة لهم خلال العام الدراسي.