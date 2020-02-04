شؤون فلسطينية

نتنياهو يكشف عن موعد ضم المستوطنات

نتنياهو يكشف عن موعد ضم المستوطنات
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه سيطرح مشروع فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة في الضفة الغربي المحتلة، لمصادقة الحكومة، بعد الانتخابات المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

واعترف نتنياهو خلال مشاركته في مؤتمر انتخابي لحزبه (الليكود)، عقد مساء اليوم، الثلاثاء، في "بيت شيمش" (عين شمس)، غربي مدينة القدس، أن قرار فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في الضفة، تأجل لأجل غير مسمى بحسب (عرب 48).

وقال نتنياهو "لن ندع فرصة كهذه تضيع (ضم المستوطنات ومنطقة غور الأردن)، نحن من جاء بها، ونحن هنا لتحقيقها، لكن من أجل ذلك، ومن أجل تأمين حدودنا، وتأمين مستقبلنا، أحتاج من جميع أعضاء الليكود الخروج والتصويت (في الانتخابات المقبلة)".

وحول ذلك، ذكرت صحيفة "هآرتس"، أنّ تصريحات نتنياهو تتناقض مع تصريحات سابقة له ولمسؤولين في حزب الليكود الذي يتزعمه، قالوا فيها إن "فرض السيادة الإسرائيلية سيتم قبل الانتخابات". ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو قرر تأجيل الضم خضوعًا لضغوط أميركية وأوروبية.

يشار إلى أن المتحدث باسم نتنياهو، يوناتان أوريخ، كان قد أعلن في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الأسبوع الماضي، أن حكومة نتنياهو ستصادق خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت الأحد الماضي، على مشروع قرار يقضي بإلغاء الحكم العسكري على المناطق المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية. وفي وقت لاحق، حذف المتحدث الرسمي لنتنياهو التغريدة.

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