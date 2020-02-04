الخارجية الاسرائيلية تعلق على رفض الاتحاد الأوروبي "صفقة القرن"

اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن قرار الاتحاد الأوروبي رفض خطة السلام الأمريكية "أمر مؤسف وغريب".





وأشار ليور حياة المتحدث باسم الخارجية اليوم الثلاثاء إلى أن "حقيقة أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، اختار استخدام لغة التهديد تجاه إسرائيل، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه وبعد ساعات فقط من اجتماعاته في إيران، أمر مؤسف وغريب" وفق (روسيا اليوم).





وأضاف: "اتباع هذه السياسات والسلوك هو أفضل وسيلة لضمان تقليص دور الاتحاد الأوروبي في أي عملية".





وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، قال اليوم الثلاثاء، إن الصفقة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا.





وأضاف بوريل في بيان، أن "الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 1967، مشددا على أنه ينبغي البت في قضايا الوضع النهائي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين".





وأعلن كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي رفضه أجزاء من خطة السلام الأمريكية، المتعلقة باحتفاظ "إسرائيل" بمستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن مقترحات الرئيس دونالد ترامب تنتهك "المعايير المتفق عليها دوليا".





وأعاد بوريل تأكيد موقف حكومات الاتحاد الأوروبي المعارض لبناء مستوطنات على أراض احتلتها "إسرائيل" في العام 1967، من ضمنها الضفة الغربية، والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان.





وقال بوريل إن الخطوات نحو الضم إذا تم تنفيذ الخطة، لن تمر من دون تحديات.

رام الله - دنيا الوطن