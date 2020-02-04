الأمم المتحدة: ملتزمون تماماً بحل ينص على إقامة دولتين

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "نحن ملتزمون تماما بحل ينص على إقامة دولتين يستند إلى القانون الدولي، قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وحدود عام 1967".



وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، "نحن حراس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي" بحسب ما نقلت (وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية).