شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة: ملتزمون تماماً بحل ينص على إقامة دولتين

الأمم المتحدة: ملتزمون تماماً بحل ينص على إقامة دولتين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "نحن ملتزمون تماما بحل ينص على إقامة دولتين يستند إلى القانون الدولي، قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وحدود عام 1967".

وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، "نحن حراس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي" بحسب ما نقلت (وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية).

أخبار ذات صلة

&#34;التربية&#34;و&#34;التعليم العالي&#34; تطلقان الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية

"التربية"و"التعليم العالي" تطلقان الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية

غنيم: تأمين مصادر مياه آمنة هدف أساسي في ظل التحديات

غنيم: تأمين مصادر مياه آمنة هدف أساسي في ظل التحديات

نتنياهو يكشف عن موعد ضم المستوطنات

نتنياهو يكشف عن موعد ضم المستوطنات

&#34;الديمقراطية&#34;: ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من &#34;رؤية ترامب&#34;

"الديمقراطية": ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من "رؤية ترامب"

الرئيس عباس: سأتوجه لمجلس الأمن في 11 الجاري لالقاء كلمة هامة

الرئيس عباس: سأتوجه لمجلس الأمن في 11 الجاري لالقاء كلمة هامة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34;و&#34;التعليم العالي&#34; تطلقان الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية

"التربية"و"التعليم العالي" تطلقان الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية

غنيم: تأمين مصادر مياه آمنة هدف أساسي في ظل التحديات

غنيم: تأمين مصادر مياه آمنة هدف أساسي في ظل التحديات

&#34;الديمقراطية&#34;: ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من &#34;رؤية ترامب&#34;

"الديمقراطية": ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من "رؤية ترامب"

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

(أونروا) تُطلق أولوياتها ومتطلبات التمويل للبنان وسوريا لعام 2020

مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

المالكي: إدانة بلجيكا للاستيطان صفعة لـ (صفقة القرن)

المالكي: إدانة بلجيكا للاستيطان صفعة لـ (صفقة القرن)

وزيرة الصحة: مستمرون في طريق توطين الخدمات الصحية

وزيرة الصحة: مستمرون في طريق توطين الخدمات الصحية

منوعات

وفاة الفنانة نادية لطفى بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة نادية لطفى بعد صراع مع المرض

بعد &#34;حمزة مون بيبي&#34; حساب جديد يورط دنيا بطمة

بعد "حمزة مون بيبي" حساب جديد يورط دنيا بطمة

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: &#34;سعيدة جداً&#34;

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: "سعيدة جداً"

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ&#34;المشرشفة&#34;.. والأخيرة ترد: &#34;غنم&#34;

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ"المشرشفة".. والأخيرة ترد: "غنم"

عربي

سلالتان إحداهما شديدة العدوى.. ظهور إنفلونزا الطيور في السعودية وفيتنام

سلالتان إحداهما شديدة العدوى.. ظهور إنفلونزا الطيور في السعودية وفيتنام

الملك سلمان يُطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله بالرئيس عباس

الملك سلمان يُطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله بالرئيس عباس

كشف تفاصيل اللقاء السري بين نتنياهو والبرهان بأوغندا

كشف تفاصيل اللقاء السري بين نتنياهو والبرهان بأوغندا

الحكومة السعودية: نؤكد دعم المملكة لجهود الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الحكومة السعودية: نؤكد دعم المملكة لجهود الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية